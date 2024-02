Cocoloco uit Emmen vaart mee met Canal Parade: 'Ik ben nog helemaal van het padje'

Cocoloco uit Emmen vaart op 3 augustus mee met de Canal Parade in Amsterdam. De stichting, die opkomt voor de belangen van de LHBTQIA+-gemeenschap in Drenthe, stapt als één van de tachtig deelnemers op een boot voor een tocht door de grachten.

Het is de eerste keer dat een Drentse LHBTQIA+-stichting meedoet aan dit feest. Gisteren, tijdens de officiële kick-off in Amsterdam, kreeg Cocoloco het goede nieuws te horen.

"Ik ben zelf nog steeds helemaal van het padje", zegt een euforische voorzitter Wesly Struik van Cocoloco. Nagelbijtend woonde hij de bijeenkomst in de hoofdstad bij. "Het was zo spannend. Ik doe nog liever zes keer rijexamen dan dat ik deze zenuwen nog een keer moet ervaren."

Plan van zes pagina's

Volgens Struik was het absoluut niet vanzelfsprekend dat zijn stichting zou mogen meevaren. Dat het de Emmenaren toch is gelukt, voelt geweldig. Struik: "We hebben een plan van zes pagina's opgestuurd en zijn dus heel trots dat we meedoen. Ons plan sluit goed aan op het thema van dit jaar. Wij willen een liefdescircusboot maken waarbij we willen uitdragen dat we de liefde met elkaar vieren."

Struik hoopt dat het vaarbewijs een stimulans is voor de LHBTQIA-gemeenschap in Drenthe. Want er valt nog altijd veel winst te behalen, zegt hij. "Veel mensen hebben het gevoel dat we ze iets door de strot duwen. Maar het is in ieder geval hartstikke fijn dat we kunnen uitdragen dat mensen uit Emmen zichzelf kunnen zijn, dat willen we bovenal uitdragen in Amsterdam"

