Petitie voor investering long covid: 'Het sociale leven is voor mij toch zó belangrijk'

In 2022 is uit onderzoek van het UMCG gebleken dat 1 op de 8 mensen langdurige klachten houdt na een coronabesmetting. Volgens RTV Noord ondervinden 450.000 mensen in Nederland corona-naweeën, van deze groep hebben zo'n 90.000 mensen ernstige klachten. Claudia Ester uit Emmen is een van hen. Vier jaar geleden werkte ze nog in de zorg, nu is ze volledig afgekeurd en zit ze noodgedwongen thuis.