Cel voor 'gewiekste' dief met gestolen pinpas

De Algerijn schoot vorig jaar op 6 september met twee andere mannen in Assen een koerier te hulp, die druk aan het uitladen was. De 'behulpzame' mannen hielpen niet alleen mee in het sjouwen, maar pikten ook een tas met daarin een bankpas. Met de pas werd in meerdere winkels gepind. Twee keer lukte dit en één keer bleef het bij een poging.

Herkenbaar op beeld

De eigenaar van de bankpas kon via de bankapp precies zien wanneer er werd gepind en meldde zich bij de betreffende winkels. De Algerijn stond herkenbaar pinnend op beeld. De man werd een dag later alsnog in de Gouveneurstuin in Assen aangehouden. De man was nog maar kort in Nederland. Hij verscheen niet voor de rechter in Assen.