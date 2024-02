Wie scoort de grote Vincent van Gogh: wordt het Nuenen of Drenthe?

Wie kan er straks pronken met het metershoge beeld van Vincent van Gogh? Reist Vincent af naar zijn Brabantse geboorteplaats Nuenen, waar het Van Gogh Village Museum hem als blikvanger wil. Of komt de grote Vincent toch weer terug naar Drenthe, waar ze hem nu toch ook graag als 'visitekaartje' willen.

Eelco Bügel van Blow-Up Industry in Groningen, maker van het opgespoten piepschuim beeld, heeft in elk geval de keuze uit deze beide kandidaten. Al is de Drentse belangstelling nog pril, en die vanuit Nuenen al veel ouder en serieuzer. Het museum meldde zich vorig jaar zomer meteen al bij Bügel, toen de levensgrote Vincent nog 'onder constructie' was.

Drie plekken

Het beeld stond enkele maanden in Assen op de kop van de Vaart. Voor 25.000 euro mocht Bügel weer het pronkstuk maken voor een tentoonstelling in het Drents Museum, dit keer dus over Van Gogh. Vorige maand werd Vincent weer afgevoerd naar de werkplaats van Blow-Up Industry in Groningen, in afwachting van z'n definitieve eindbestemming. En die zou heel goed in onze provincie kunnen liggen, en wel op de drie plekken waar de beroemde kunstschilder heeft geleefd.

Marketing Drenthe, het Recreatieschap Drenthe, de provincie en de gemeentes Hoogeveen, Coevorden en Emmen willen namelijk het verhaal over de kunstschilder en zijn verblijf in Drenthe 'blijvend vertellen'. En daar willen ze het liefst 'ook iets tastbaars bij', zo gaf projectleider Elizabeth Stoit eerder te kennen. Daaruit is vervolgens het idee ontstaan om het beeld van Vincent te laten rondreizen langs Hoogeveen, Veenoord/Nieuw-Amsterdam en Zweeloo, de drie belangrijkste plaatsen waar Vincent is geweest.

'Goede prijs'

Elizabeth Stoit wil er op dit moment weinig over kwijt, maar ze bevestigt de Drentse belangstelling voor de grote Van Gogh. "Het is inderdaad een idee. We moeten ook met de betreffende gemeentes overleggen, om te kijken of zoiets kan wat betreft de vergunning." Intussen moeten ze ook met Blow-Up Industry in onderhandeling over de prijs. Zo heeft Nuenen al een bod gedaan. En Bügel 'wil wel een goede prijs'.

"Ik moet als ondernemer natuurlijk wel om mijn zakelijke belang denken, al ben ik best bereid om de prijs, in het belang van Drenthe, wat aan te passen. Want als het beeld definitief in Drenthe blijft, dan is dat wel het mooiste. Ik ben zelf Assenaar, wat is er nou mooier om het beeld in de eigen provincie te houden."

Hom of kuit

Eind deze week hoopt Bügel 'hom of kuit' te krijgen van de Drentse club. Projectleider Stoit tempert de snelheid enigszins. "We maken er vaart mee, dat zeker, maar we zijn afhankelijk van een aantal andere partijen, die er ook wat van moeten vinden, en moeten aangeven of het allemaal kan", doelend op de drie betrokken gemeentes waar het beeld roulerend zou moeten komen te staan.