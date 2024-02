Rosenmontag in Barger-Compascuum: 'Georganiseerde chaos'

Een ferme mep op een rode knop en een seconde later is de lucht boven de dam van Barger-Compascuum gevuld met serpentines en confetti. Het startschot voor het feestelijke sluitstuk van het carnavalsseizoen in de gemeente Emmen. Maar liefst 48 praalwagens en 15 loopgroepen maakten hun rondje door het dorp en dat onder ruime belangstelling. Carnavalsvereniging 't Stiekelzwien hield rekening met ruim 10.000 toeschouwers.

Een georganiseerde chaos, zo omschreef voorzitter Manfred Bos van 't Stiekelzwien het festijn vlak voor de aftrap. "Alles is onder controle", zegt hij lachend. In de buurdorpen is het afgelopen weekend al volop feest geweest.

Heeft iedereen nog een beetje puf? "Iedereen was nog fit en goed aanspreekbaar", aldus Bos. Ze hebben allemaal veel plezier beleefd in de andere dorpen en de zin in deze middag is er niet minder om, aldus de voorzitter.