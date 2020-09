Bijna alle besmette asielzoekers in Musselkanaal terug naar Delfzijl

Op één na zijn alle asielzoekers uit Delfzijl die in het azc in Musselkanaal in quarantaine waren, weer in het Delfzijlster azc.

Een groep van twaalf asielzoekers verliet dinsdag het azc in Musselkanaal. Voor zover ze besmet waren met het coronavirus, zijn ze helemaal hersteld. Ze hadden milde of zelfs helemaal geen klachten. Eén mannelijke asielzoeker zit nog wel in quarantaine in Musselkanaal. Hij verblijft daar onder toezicht in een apart huisje op het terrein, weet RTV Noord te melden.

Onrust

In totaal waren er in Musselkanaal 33 asielzoekers uit Delfzijl die positief testten of het virus mogelijk onder de leden hadden. Ook een aantal familieleden van besmette personen ging mee in quarantaine. De opvang veroorzaakte onrust omdat de omwonenden er niet van op de hoogte waren gesteld. Ook de omstandigheden waaronder de quarantaine plaatsvond, maakte discussie los. Zo was het aanvankelijk onduidelijk of het azc in Musselkanaal volledig omheind zou zijn.

Maandag in gebruik

Maandag wordt het azc in gebruik genomen voor de opvang van reguliere asielzoekers. Er is plaats voor 428 personen. Het COA moet een toenemend aantal asielzoekers zien onder te brengen dat toevlucht zoekt in Nederland.

