Nieuwe plek voor coronateststraat in Assen

"Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar en geschikt voor de wintermaanden", zo laat de GGD Drenthe weten. Ook het team dat bron- en contactonderzoek doet wordt aan de Aziëweg gehuisvest.

Efficiënter

"Hierdoor zetten we ons team flexibel en efficiënt in", laat de GGD weten. "De medewerkers worden opgeleid om testen af te nemen, telefonische vragen te beantwoorden en bron- en contactonderzoek te doen. Hiermee kunnen we ons personeel inzetten voor het werk wat op dat moment noodzakelijk is. We zijn daarom blij dat zowel het team van bron- en contactonderzoekers als de teststraat op deze nieuwe plek terechtkan", licht coördinator Jenine Bijker toe.

De nieuwe locatie aan de Aziëweg 14 is toegankelijk per auto, fiets of te voet. De ruime opzet zorgt voor een snellere doorstroom van verkeer en maakt het mogelijk om meerdere testraten tegelijkertijd naast elkaar te openen.

Tot en met vrijdag 4 september worden coronatesten in Assen nog afgenomen aan de Mien Ruysweg 1. Naast de teststraat in Assen heeft GGD Drenthe testlocaties in Emmen en Meppel. Alle locaties zijn per auto, te voet of op de fiets bereikbaar.

Beter dan de huidige locatie

Bij de teststraat aan de Mien Ruysweg namen we al eens een kijkje, zoals je op onderstaande video kan zien. Op de nieuwe locatie is meer ruimte en een betere infrastructuur, zodat er ook bij grote drukte geen opstoppingen ontstaan.

Maak een afspraak

Voor het maken van een testafspraak bel je naar het landelijke nummer 0800-1202. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 20.00 uur. Je kunt ook online een afspraak maken via www.coronatest.nl.