Ravage na ernstig ongeluk bij Hollandscheveld

Bij een ernstig ongeluk op de Riegshoogtendijk bij Hollandscheveld is afgelopen nacht de bestuurder zwaargewond geraakt.

Rond kwart over een kreeg de politie een melding van een ongeluk op de Riegshoogtendijk. Een automobilist was daar door onbekende oorzaak van de weg geraakt en botste tegen een boom. Enkele honderden meters verderop kwam de totaal vernielde auto tot stilstand, een ravage achterlatend. De bestuurder zat bekneld in de auto en moest worden bevrijd.