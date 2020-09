Verdachte moord Halil Erol ontkent tijdens rechtszaak

In de rechtbank in Zwolle staat tien jaar na de verdwijning van Halil Erol een verdachte terecht. Het gaat om de 43-jarige Matthias M. uit Meppel. Hij wordt verdacht van moord op Halil Erol. Dat vertelde de officier van justitie vanochtend aan het begin van de rechtszaak tegen de man.

M. wordt ervan verdacht dat hij Erol met meerdere 'geweldshandelingen' om het leven heeft gebracht, het stoffelijk overschot in stukken heeft gezaagd, ingepakt en begraven.

Verdachte heeft eerder ontkend

De verdachte zelf wil tijdens de zitting niets zeggen. "Ik heb een verklaring en voor de rest beroep ik me op mijn zwijgrecht. Die verklaring lees ik op het eind van de zitting wel voor. Verder heb ik niets te zeggen." Na overleg met zijn advocaat blijft hij bij dit standpunt. In een eerdere verklaring bij de politie heeft hij ontkend iets met de moord te maken te hebben.

Ondanks dat de verdachte niets wil zeggen, neemt de voorzitter van de rechtbank wel het dossier met hem door. In februari 2010, een week na zijn verdwijning, melden meerdere bekenden van Erol bij de politie dat hij vermist wordt. Een maand later wordt er melding gemaakt van een ontploffing van een auto in Haren. Het gaat om de auto van Halil Erol. "Dat is de start van een grootschalig onderzoek." Daarna vinden verschillende getuigenverhoren plaats.

Matthias M. gehoord als getuige en verdachte

Matthias M. wordt dan ook als getuige gehoord. De politie is bij hem uitgekomen als getuige omdat Erol voor zijn verdwijning voor het laatst bij M. thuis is gezien. In eerste instantie werkt hij mee aan het verhoor, maar op het moment dat hij als verdachte wordt aangemerkt weigert hij verder mee te werken. M. geeft vandaag op zitting aan dat hij bij zijn eerdere verklaring blijft en dat hij destijds de waarheid heeft gesproken.

Een paar maanden later in juni worden in het water bij Steenwijk de armen en benen van Halil Erol gevonden. Ze zijn in een zak gestopt. Uit onderzoek blijkt dat met de telefoon van verdachte Matthias M. een foto is gemaakt van een aanbouw vlakbij de vindplaats van de ledematen. "Die foto is elf jaar geleden gemaakt en dat moet ik me nu nog herinneren?", zegt een onverschillige M. tegen de rechtbank. Op andere vragen van de rechter geeft Matthias M. steeds hetzelfde antwoord: "Zwijgrecht".

Januari 2013

Drie jaar later in 2013 vinden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen de romp van Erol. Die is gewikkeld in een dekbedhoes. In die hoes zijn haren aangetroffen. Uit DNA onderzoek blijkt het om twee haren van Matthias M. te gaan. Ook is er DNA aangetroffen van Halil Erol en DNA van een nog onbekend persoon.

In deze hoes is ook nog DNA aangetroffen van de vriendin van Matthias M. Zij is ook verdachte in deze zaak, maar zit niet vast. M. is in 2006 zittend op de hoes gefotografeerd. Uit onderzoek blijkt dat het om dezelfde hoes gaat als waar het lichaam in gewikkeld was. Het hoofd en de handen van Erol zijn overigens nooit gevonden.

Matthias M. besluit toch zijn verklaring voor te lezen

Na aandringen van de rechter besluit Matthias M. dan toch maar om een deel van zijn verklaring, die hij voor het laatst wilde bewaren, voor te lezen. "Er is oud DNA gevonden in de vorm van lange haren dat naar alle waarschijnlijkheid van mij is geweest. Hoe het dekbed daar terecht is gekomen is voor mij onbekend, niet door mij in ieder geval. Op het lijk van Erol of op de plaats delict is geen DNA van mij gevonden."

Daarna besluit M. om ook meteen maar de rest van de verklaring voor te lezen. "Het is niet waar dat ik Halil Erol heb bedreigd. Ik heb nog nooit iemand met de dood bedreigd. Het is ook wel vreemd dat Erol daarna bij mij op de koffie komt. Wat betreft de telefoondata daar heb ik geen weet van. Ik heb niet met Halil of zijn telefoon rond gereden."

"De feiten waarvan ik verdacht word heb ik niet gepleegd. Ik zou het ook niet zo doen. Met name het wegwerken van het lijk niet. Ik heb ook geen enkel motief. Dat het gaat om een vrouw te beschermen vind ik nogal ver gezocht. Halil vormde geen bedreiging voor mij en mijn gezin. Ik heb het idee dat ik me hier niet tegen kan verdedigen in deze zaak", aldus Matthias M.

Een van de rechters vraagt nog aan M. wat hij ervan vindt dat hij hier nu zit als verdachte. "Ik word er doodmoe van. Het is de tweede keer dat ik opgepakt word. De eerste keer is er geen bewijs maar zijn er alleen aannames. Nu zit ik met dat dekbed en die haren. Nou ja dat vind ik wel problematisch. Ik voel me er niet prettig bij."

Schorsing

Vanmiddag komt de officier van justitie met een eis tegen de verdachte. Daarna is het de beurt aan de advocaat van Matthias M., Tina Westerhof-Dijkstra, om zijn kant van het verhaal te vertellen. Ook zijn er verklaringen van familieleden van Halil Erol. En als laatste krijgt Matthias M. nogmaals het woord. Maar het is onduidelijk of hij dan nog iets te zeggen heeft.