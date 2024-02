150.000 euro beloning voor gouden tip naar 'noordelijke' RAF-leden

De Duitse politie heeft de beloning die moet leiden tot de aanhouding van drie RAF-leden verhoogd van 80.000 tot 150.000 euro. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar noorden van Nederland en de grensstreek. Het drietal is in de afgelopen jaren onder meer gesignaleerd in Oost-Groningen.

Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg en Daniela Klette behoren tot de derde generatie van de Rote Armee Fraktion (RAF) en zijn al tientallen jaren op de vlucht, meldt RTV Noord . Het drietal leeft vermoedelijk sinds de jaren negentig ondergronds. In 2016 vermoedde het Duitse Openbaar Ministerie ook al dat het drietal zich mogelijk in Noord-Nederland verborg.

Rote Armee Fraction

De RAF is een links-extremistische terreurgroep die in 1970 werd opgericht in West-Duitsland. De groep is verantwoordelijk voor 48 dodelijke slachtoffers, van wie 34 vermoord zijn. Het gezochte drietal behoort tot de generatie die in de jaren negentig actief was. De RAF heeft zich in 1998 zelf opgeheven.

Staub, garweg en Klette worden beschuldigd van verschillende roofovervallen op supermarkten en geldtransporten in de deelstaat Niedersachsen. Ook wordt hen een bomaanslag op een gevangenis in Duitsland ten laste gelegd.

De overvallen vonden plaats van 1999 tot 2016. De Duitse justitie denkt dat de overvallen bedoeld waren om in het levensonderhoud te voorzien en de organisatie overeind te houden.

'Vrienden in Nederland'

Volgens Alexander Hege, de Duitse persofficier van justitie, heeft de politie ook Nederland en met name de grensstreek in het vizier als verblijfplaats van het drietal. "Een van de verdachten heeft nauwe banden en misschien wel vrienden in Nederland. We hebben reden om aan te nemen dat ze vaak in Nederland zijn geweest of misschien nu ook in jullie land verblijven."

Nederlandse kranten in een vluchtauto, uitgelezen mobiele telefoons, een verklaring dat het drietal op een camping in Oost-Groningen verbleef én een politieonderzoek in Groningen voeden het gerucht dat de terroristen mogelijk in die provincie hebben gewoond of nog steeds wonen.

RAF-terreur in Nederland

Ook Nederland ontkwam niet aan de terreur van de RAF, maar dat speelde zich vooral af in de jaren 70. Het voorvluchtige trio heeft voor zover bekend niets te maken met de RAF-aanslag in Winschoten in 1977, toen er in een Zwitserse fabriek (met Duitse aandeelhouders) brand werd gesticht. Hierbij kwam niemand om het leven. De aanslag was bedoeld om Nederland wakker te schudden en diende als dreigement.

Gouden tip

De beloning voor de gouden tip stond op 80.000 euro, maar is nu verhoogd naar 150.000 euro. Daarmee wil de Duitse justitie een laatste poging doen om het drietal op te pakken.