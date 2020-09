Nieuw gebouw voor 800 leerlingen Terra MBO Emmen

Henk Reuvers, afdelingsdirecteur van het vmbo loopt trots door het gebouw en vertelt ondertussen: "Vanaf de buitenkant is het splinternieuwe gebouw bijna niet te zien. De plek is omgeven met groen en zelfs op het dak is een tapijt van gras aangelegd."

Want een groene school moet natuurlijk ook duurzaam zijn, vindt Reuvers. De school wil hierin een voorbeeld zijn: "We hebben driedubbel glas, het gebouw is gasloos en op het dak hebben we zonnecollectoren."

Coronaproof

Vandaag dus een feestelijk moment, maar het gebruik van het nieuwe pand is toch wat improviseren. "Hoe maak je achthonderd leerlingen duidelijk dat ze heel veel kunnen, als ze zich maar aan de regels houden", zegt Reuvers.

"We hebben vijfhonderd vmbo'ers die zich niet aan de regels hoeven te houden omdat ze jonger dan zestien jaar zijn, maar voor mbo'ers gelden die regels wel. Dat valt best tegen, maar we doen allemaal ons best."

Goed contact

De school ligt middenin een woonwijk, maar volgens Reuvers is het contact met de buren goed: "Het is voor de buurt ook een beetje en dorpshuis. Ook de inwoners kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld een bijeenkomst of een repetitie van een koor. Tijdens de bouwperiode was de samenwerking met de buurt ook super."

Morgen wordt de school officieel geopend. Geïnteresseerden moeten zich van tevoren aanmelden in verband met corona.