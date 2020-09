Schimmel in gemeentearchief van Emmen

Er zit schimmel in het gemeentearchief van Emmen. De schimmel zit op dozen en dossiers, maar ook op de vloer, op planken en in de lucht. Het archief moet snel worden schoongemaakt, adviseren specialisten van het Nationaal Archief.

Het archief van Emmen zit in het gebouw van de vroegere dienst Gemeentewerken. Het archief is zo'n 300 strekkende meter, en op minstens 126 meter daarvan is schimmel gevonden. Dat tast de archieven aan, en is ongezond voor de mensen die er werken.

"Pas na het schoonmaken van de dossiers kunnen we zien of er sprake is van blijvende schade of verlies van stukken. Dat is dus nog even afwachten", aldus een woordvoerder van Emmen.

De gemeente is wettelijk verplicht om het archief te bewaren en beschikbaar te stellen aan burgers en bedrijven. Er liggen bijvoorbeeld ook de aangiften van geboorten, huwelijken en overleden personen. Jaarlijks wordt 30.000 keer een beroep gedaan op het archief. Sluiting is daarom geen optie, schrijft de gemeente.

Nog niet alles

Het opruimen van de schimmel is een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zal er meer moeten gebeuren om de schimmel voorgoed te weren. Maar de gemeente Emmen heeft daar nu geen geld voor. Daarom wordt toch voor schoonmaak gekozen en wordt er later een vervolgplan gemaakt.

Na de schoonmaak is het archief nog niet direct toegankelijk: alle beschrijvingen van de aanwezige informatie moeten opnieuw gemaakt worden.

Het opruimen van de schimmel kost de gemeente op een paar tientjes na 110.000 euro.