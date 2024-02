Milder, menselijker en makkelijker, maar voor gasgedupeerden in beroep valt dat tegen

Terwijl de afhandeling van schades in Noord-Drenthe en Groningen 'milder, menselijker en makkelijker' moet worden, is de praktijk weerbarstig voor een aantal gedupeerden. Vanochtend diende in de rechtbank van Groningen een beroepszaak van het echtpaar De Boer, dat nog steeds hoopt op een goed compensatievoorstel van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Maar waar bezwaarmakers zo'n aanbod wél tegemoet kunnen zien, geldt dat niet voor mensen die in beroep gaan. En dat steekt.

"Het IMG heeft zich tot nu toe keihard opgesteld tegen mijn ouders", zegt Linda de Boer. Zij pleitte vanochtend voor haar ouders, die wonen in het Groningse Leek en schade hebben die zij wijten aan de gasopslag in Langelo (UGS Norg). De Boer - zelf ook gedupeerde en fanatiek lid van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een - is tegen wil en dank een expert geworden op het gebied van 'gasschadeafhandeling'.

Geen aanbod in beroep

Het zelfgebouwde, vrijstaande huis van de familie De Boer heeft veel schade, maar vanochtend ging het specifiek om zeven schades. In totaal kwam een ingevlogen expert van het IMG uit op een bedrag van ruim 12.000 euro voor de schades, terwijl dochter Linda denkt dat 26.000 euro gerechtvaardigd is. Tel daarbij de 'proceskosten' op en volgens De Boer kom je dan op 32.000 euro. "Dat is volgens het systeem die het IMG hanteert met bezwaarmakers", legt De Boer uit.

Maar daar zit nu juist het probleem. De ouders van De Boer zijn niet meer in bezwaar, ze zijn in beroep. Dat wil zeggen dat ze het met de uitkomst van de bezwaarprocedure niet eens zijn geweest. Waar het IMG afgelopen november bekendmaakte bezwaarmakers een aanbod te doen , gebeurt dat niet bij mensen die in beroep zijn gegaan. De Boer vindt dat die regeling, met een aantrekkelijk aanbod, ook voor mensen in beroep moeten gaan gelden.

Hakken in het zand

De juriste van het IMG die vanochtend in Groningen aanwezig was, zegt dat het instituut daar niet toe in staat is. Het IMG wijst naar de politiek, terwijl De Boer genoeg 'bewegingsruimte' ziet om zélf de regeling te verruimen. Daarbij wijst ze naar een beslisnota van de Tweede Kamer, opgesteld op 27 november 2023.

"Ik snap niet dat het IMG de hakken zo in het zand zet", zegt De Boer. "Want in die beslisnota valt te lezen dat het IMG gebruik kan maken van een 'knelpuntenregeling' om juist zulke langlopende zaken op te lossen."

Niet eeuwig

De Boer vindt het vooral niet te rijmen met het 'Nij Begun', waar in het kader van de gaswinning nu over wordt gesproken. "We staan aan de vooravond van dat nieuwe begin. We gaan schoon schip maken, het beleid aanpassen. Maar ondertussen bespeur ik onwil bij het IMG. Het is net of ze niet willen meebewegen."

In het geval van haar ouders betekent het dat het IMG wél een aanbod doet om de schades te herstellen, maar ze niet eenzelfde aanbod wil doen als bij bezwaarmakers. Hoe het herstel van de schades eruit komt te zien en hoe snel dat geregeld kan zijn, blijft onduidelijk. "Mijn ouders willen daar niet op wachten", zegt De Boer. "Ze willen naar een kleinere woning en hebben niet eeuwig de tijd. We kennen de termijnen van het IMG een beetje en dat duurt gewoon te lang."

Geen sorry

Naast geld had De Boer gehoopt op excuses van het IMG aan haar ouders, maar die bleven uit. Er kwam wel een aanbod vanuit het IMG om de schades te herstellen, maar daar kon De Boer moeilijk een oordeel over vellen. "Het blijft voor ons namelijk onduidelijk hoe het herstel eruit komt te zien."

Van de zeven schades die vandaag ter sprake kwamen in de rechtbank, zijn twee ter plekke erkent als 'gasschade' door het IMG. Over de andere vijf neemt de rechter binnen nu en zes weken nog een besluit. De Boer denkt dat de schades zullen worden uitgekeerd, maar twijfelt of het hele gevraagde bedrag zal worden uitgekeerd aan haar ouders.

Open voor gesprek

In een reactie laat het IMG weten bezwaar- en beroepszaken zoveel mogelijk te willen voorkomen, door eerder een passende oplossing te vinden. Dat bezwaarmakers en mensen in beroep niet eenzelfde aanbod heeft, komt volgens het IMG omdat het instituut dan al een beslissing heeft genomen en het dossier op dat moment bij de rechtbank ligt.