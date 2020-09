Slachtoffer overval Witteveen: 'Eindelijk weer zonder angst en beven aan het werk'

Rianne Schepers is heel blij dat nu de vermoedelijke dader is opgepakt. "Ik hoorde het gisteren van mijn man, toen ik in onze bakkerij in Westerbork was. Hij vertelde dat de politie iemand heeft aangehouden. Ik werd daar heel blij van. Nu kunnen we eindelijk weer zonder angst en beven aan het werk." Dat vertelt Rianne Schepers in een korte reactie aan RTV Drenthe.

Tijdens de overval, op 13 februari 2019, was Rianne Schepers alleen thuis in Witteveen. Ze heeft de ziekte MS en zit in een rolstoel. De dader kwam via de schuur binnen toen ze aan het werk was op de computer. Eerder vertelde Rianne over deze gebeurtenis aan RTV Drenthe: "Ik moest voor de tafel gaan zitten en hij prikte met zijn geweer in mijn rug."

Grote impact

Aan deze traumatische ervaring houdt Rianne Schepers fysiek niets over, maar de overval had geestelijk een enorme impact op haar en haar man. "Ik heb heel lang geroepen: ik ben voor de duvel niet bang. Nu denk ik wel, dit komt niet goed", vertelde ze eerder dit jaar tegen RTV Drenthe. Na de overval durfde ze bijna niet meer alleen in de bakkerij te staan, maar dat moest soms wel. Dan vergrendelde ze de deuren. "Het is niet meer leuk om zo te werken", vertelde ze daar over. "Je voelt je in een hok zitten."

Bekijk hieronder het interview dat Josien Feitsma met Rianne Schepers had een jaar na de overval.

