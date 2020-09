10 jaar cel en tbs geëist voor doden Halil Erol

Tegen Matthias M. is tien jaar cel en tbs geëist voor doodslag op Halil Erol. De man uit Meppel wordt ervan verdacht dat hij Erol om het leven heeft gebracht, het lichaam in stukken heeft gezaagd, ingepakt en begraven. Vanochtend sprak de officier van justitie nog van moord, maar daar is toch onvoldoende bewijs voor. "Doodslag doet het meest recht aan de gebeurtenissen", aldus de officier. M. ontkent dat hij iets met de dood van Erol te maken heeft.

Ruim tien jaar na de verdwijning en moord op Erol staat Matthias M. voor de rechtbank. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat M. Erol om het leven heeft gebracht. "Ondanks dat er geen bloed van het slachtoffer in de woning of op zijn kleding is gevonden, er geen moordwapen is gevonden en er geen getuige is geweest die iets heeft gezien."

Volgens het Openbaar Ministerie duiden de telefoongegevens van Halil Erol en Matthias M. er op dat M. betrokken is bij de moord. Ook zijn de stoelhoes en dekbedovertrek, waarin lichaamsdelen van Erol zijn verpakt, van de verdachte. In die hoezen is DNA van de verdachte uit Meppel aangetroffen. Daarnaast is Halil Erol voor zijn verdwijning in de woning van Matthias M. geweest.

Spreekrecht nabestaanden

Verschillende nabestaanden waaronder de ouders, broer en zus van Halil Erol hebben gebruik gemaakt van hun spreekrecht met een gezamenlijke verklaring. Zij verwoorden via hun advocaat dat ze de dood van hun zoon en broer niet kunnen verwerken. "We hebben een lange weg afgelegd om hier te komen. We zijn al jarenlang op zoek naar antwoorden. Het is een nachtmerrie die we niet af kunnen sluiten."

Halil Erol was volgens hen een lieve broer, zoon en vader. "Wat ons nog het meest pijn doet is dat de verdachte zelfs na de dood van Halil geen respect had voor zijn lichaam. Waarom is hij zo gemarteld? Het is te gruwelijk voor woorden dat zijn lichaam is geschonden." De familie is islamitisch en voor hen is het belangrijk om het lichaam in zijn geheel te begraven. "Die mogelijkheid is ons ontnomen."

De dochter van Halil Erol heeft een schriftelijke verklaring ingediend. Bij monde van haar advocaat laat ze weten dat haar "onbeschrijfelijk leed is aangedaan".

Halil Erol

Halil Erol, vader van twee jonge kinderen, verdwijnt op 6 februari 2010. Zijn auto wordt een maand later brandend gevonden in Haren. In juni worden bij Steenwijk de armen en benen van de man gevonden, in een zak. Drie jaar later vinden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde bij Wanneperveen de romp van Erol. Die is gewikkeld in een dekbedhoes. Het hoofd en de handen van Erol zijn nooit gevonden.

Hoe de Steenwijker om het leven is gekomen is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft het over meerdere 'geweldshandelingen'.

