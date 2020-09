Demonstratieveld Wedbroeken laat win-winsituatie zien

In het Drentsche Aa-gebied heeft Smeenge een demonstratieveld met verschillende gewassen erop. Die leveren enerzijds geld op voor de boer en zijn anderzijds goed voor dieren en planten. In juli nam ROEG! een kijkje op dat proefveld.

Rouleren

Het proefperceel van Smeenge is ruim een hectare groot. "We hebben het in acht perceeltjes van vijf are ingedeeld. Er liggen graspaden tussen en eromheen ligt het negende perceel, daar zit rogge in. Gras is het tiende gewas", legt Smeenge uit. De gewassen rouleren elk jaar en er komen nieuwe gewassen bij.

Toetje

Eén van de gewassen op het proefveld is voederbiet. Een gewas dat vroeger gangbaar was, maar tegenwoordig niet meer. Smeenge: "Het is een ideaal middel voor de samenwerking tussen akkerbouwer en veehouderij. De veehouder is gespecialiseerd in z'n grasland en z'n koeien. Als de akkerbouwer in plaats van mais en suikerbieten een deel voederbieten verbouwt, heb je qua milieubelasting een geweldig gewas. En het is ongelooflijk smakelijk en gezond, een toetje voor de koe."

Inspiratie

"We willen hier laten zien dat het één het ander niet uitsluit", gaat Smeenge verder. "Als het maaibare gewas wat meer terugkomt en zeker gewassen die geschikt zijn voor de arme, Drentse zandgrond - zoals haver en rogge - denk ik dat de biodiversiteit toeneemt. Juist in combinatie met de bloemranden die we hier aangelegd hebben." Hij hoopt dat het demonstratieveld boeren inspireert om andere gewassen te verbouwen dan mais, aardappelen en suikerbieten.