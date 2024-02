Is Drenthe klaar voor de ruige hiphop van PROPER?

Ooit reisde hij met een skateboard zeven maanden lang door Afrika en maakte hij tal van nummers in meerdere bezettingen, totdat het muzikaal wat rustiger werd. Nu is Pim van der Wardt, beter bekend als Pim Pomsy, terug met nieuw werk. Én met een nieuwe band: PROPER.

Eurosonic

"Vorig jaar zijn we met z'n tweeën begonnen, met een producer", vertelt Van der Wardt. "Toen hebben we een ep'tje gemaakt en daarna hebben we eigenlijk de hele groep er omheen verzameld." Inmiddels bestaat PROPER uit vier bandleden en gaan de zaken steeds beter. "De komende tijd hebben we tien tot twaalf optredens staan, tot aan de zomer."

Vervuiling

"Het gaat er eigenlijk over dat wij vanwege ons bestaan als individu of als groep al vervuilen", vertelt de Anser. "En om het maar even extra deprimerend te maken: als je de vervuiling echt wilt stoppen, dan moeten we allemaal dood." Hij lacht. "Dat is een beetje gekkigheid, maar er zit wel een kern van waarheid in." Luister Vervuiling hieronder.