Wolvendrift: documentaire over de worsteling in Drenthe om (niet) met de wolf te leren leven

De documentaire Wolvendrift laat zien hoe Drenthe worstelt met de wolf. Journalist Petra Wijnsema volgde een jaar lang de gebeurtenissen rondom de wolf. RTV Drenthe zendt Wolvendrift morgenavond uit.

Wijnsema is de enige journalist die aanwezig is als op 9 juli een wolf wordt doodgeschoten in Wapse. "Het was zondag en toevallig had ik die dag net dienst als weekendverslaggever voor RTV Drenthe. 's Ochtends vroeg om 8.00 uur kreeg ik al een telefoontje van voormalig VVD-statenlid Johan Moes dat een dorpsgenoot van hem in zijn arm was gebeten. Al snel nadat ik daar aankwam werd de wolf doodgeschoten. Ik heb het niet gezien, maar wel het schot gehoord", zegt Wijnsema.

24/7 paraat

Ook filmde ze hoe de Universiteit Wageningen een wolf inspecteert die kort daarvoor is doodgereden. "Binnen twee uur moest ik ter plaatse zijn in de loods waar dat zou gebeuren. Op zo'n korte termijn kon ik geen cameraman regelen, dus heb ik het zelf gefilmd. Die dag kon ik daarvoor gelukkig tijd vrijmaken. Je moet soms een beetje geluk hebben. Ik stond eigenlijk de hele tijd 'aan' om te kunnen filmen als er iets zou gebeuren", vertelt Wijnsema.

Het idee voor de documentaire ontstond in het najaar van 2022. "Met een groot deel van de redactie hadden we een bespreking over hoe we als RTV Drenthe om moeten gaan met berichtgeving over de wolf. Bij die bespreking was het alsof de bliksem insloeg: hier moet ik een documentaire over maken."

Lastig probleem

De documentairemaker zegt zelf niet voor of tegen de wolf te zijn. "Het is een heel ingewikkeld probleem. Ik snap wel dat het voor schapenhouders heel frustrerend is als de wolf toch binnen hun wolfwerende raster komt. Tegelijkertijd heeft die wolf zelf gekozen om hier te zijn. We staan denk ik nog maar aan het begin van een leerproces. Maar ik denk dat de wolf niet meer weggaat, dus we zullen een manier moeten vinden om met het dier samen te leven."

Het is haar opgevallen dat de ontwikkelingen razendsnel gaan in Drenthe. "Ik had nooit gedacht dat we in Drenthe al zo snel zouden willen gaan schieten op de wolf en Drenthe een wolf-vrije regio willen gaan maken. De provincie zei aanvankelijk vooral voorstander te zijn van beschermende maatregelen en binnen een jaar is dat verschoven naar de roep om een wolf-vrije regio te worden."

Open einde

Waar het naartoe gaat? "Dat is moeilijk te zeggen. De wolf gedraagt zich in ons land heel anders dan sommige wolvenexperts voorspelden. Die zeiden bijvoorbeeld dat een wolf geen paarden of koeien pakt en dat gebeurt toch. De situatie in Drenthe is eigenlijk niet te vergelijken met andere plekken vanwege een nulstand voor wilde zwijnen en edelherten, veel vee en versnipperde natuurgebiedjes."