Minder kerkbezoekers: Protestantse Kerk Assen zet twee kerken te koop

De Protestantse Kerk in Assen heeft het, net als veel andere kerken, moeilijk. Nog altijd telt de gemeente ruim 4.000 leden, maar elke zondag bezoeken nog slechts driehonderd tot vijfhonderd gelovigen de kerkdiensten. "Daar kun je geen vijf kerken meer voor open houden", is Schoep realistisch. Hoe anders was dat tien tot twintig jaar geleden. "Ik woon nu zestien jaar in Assen en bezoek sinds die tijd de Opstandingskerk in Marsdijk. In die periode heb ik het aantal kerkgangers zien teruglopen. Twintig jaar geleden hadden ze daar op zondagochtend nog dubbele diensten."

Daarom speelde het idee binnen de kerk al langer om maatregelen te nemen. In eerste instantie zou dat in 2030 zijn, maar corona zorgde ervoor dat het aantal kerkgangers versneld daalde. Vanwege financiële druk is nu eerder besloten om maatregelen te nemen en drie kerkgemeenten samen te voegen tot een.

"In de afgelopen jaren zijn een aantal van onze predikanten met pensioen gegaan of vertrokken. Maar wij hebben geen geld om nieuwe predikanten aan te trekken", vertelt de voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Met de verkoop van de twee kerkgebouwen hopen we onze financiële positie te verstevigen en daarmee kunnen we ook nieuwe dominees aantrekken. Nu werken we met ambulante predikanten. Maar om verder te bouwen is het wenselijk om vastigheid te hebben."

Spannende toekomst

De afgelopen maanden heeft de Kerkenraad gekeken naar de beste plek om verder te gaan in Assen. Dat is de Jozefkerk geworden. Een lastige keuze, zegt Schoep. "De Jozefkerk is een iets duurder gebouw en qua functies vergelijkbaar met onze andere kerkgebouwen. Maar het gaat er ook om hoe je in de stad aanwezig wilt zijn."

Hoe de kerkdiensten er in de toekomst uit gaan zien, is nog niet duidelijk. De verschillende Protestantse gemeenten in Assen beleefden hun geloof op eigen wijze. Mogelijk dat er vanaf 2025 weer dubbele diensten komen. Schoep hoopt in ieder geval dat het samengaan van de kerkgemeenten weer tot een opleving leidt. "Een nieuwe grote gemeente is goed voor de vitaliteit, maar er is natuurlijk ook een risico dat de afstand tot kerk letterlijk groter wordt en dat daardoor mensen afhaken."