Dierenrechtenorganisaties: 'Vogels Groningen Airport Eelde te snel gedood door slecht beleid'

De provincie Drenthe heeft toestemming gegeven dieren af te laten schieten op het terrein van de luchthaven in Eelde wanneer de vliegveiligheid in gevaar komt. Dit besluit geeft de ruimte voor het onnodig doden van vogels, zo stelde Van Duijn tegenover de rechter. Ook bedreigde vogels worden vogelvrij verklaard, ook wanneer die weinig of geen gevaar opleveren voor de luchtverkeersveiligheid.

Harde geluiden

De organisaties vinden luchtverkeersveiligheid ook van groot belang, stelde Van Duijn, maar dan moet de afgegeven ontheffing wel voldoen aan de wettelijke eisen. Dat is volgens de advocaat hier niet het geval. "Dieren worden nu gedood, zonder dat hiervoor een goede reden is", zei Van Duijn. Volgens de wet moet eerst van alles uit de kast worden getrokken om de dieren op de landingsbaan te verjagen, bijvoorbeeld door middel van harde geluiden.

Volgens de dierenorganisaties houdt Eelde zich ook niet aan het beleid 'langgrasbeheer'. Gras dat langer is dan 15 centimeter is onaantrekkelijk voor vogels. Het gras op de luchthaven Eelde wordt twee keer per jaar kort gemaaid. Dat kan ook niet anders, zei Andries Poelstra van GAE. "Door gras aanhoudend langer te laten wordt de draagkracht van de grond slechter en kunnen de hulpdiensten bij calamiteiten niet het terrein opkomen. Dat druist tegen alle veiligheid in", zei Poelstra.

Op herhaling bij de rechter

Het was niet de eerste keer dat deze kwestie aan de rechter in Groningen werd voorgelegd. In juni stelde de rechter dat de ontheffing die toen op tafel lag onvoldoende was gemotiveerd en voorbereid. Er stonden 41 soorten vogels en 26 soorten andere dieren op de lijst die gedood mochten worden wanneer de vliegveiligheid in gevaar zou komen. Van deze lijst werden twintig diersoorten afgehaald. Maar ook voor de overgebleven soorten ontbreekt iedere vorm van onderbouwing, stelde Van Duijn.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook: