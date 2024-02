Twee mannen opgepakt voor brand Hollandscheveld waarbij vrouw en kind net ontsnapten

De politie heeft vanochtend twee mannen aangehouden in het onderzoek naar brandstichting aan De Boeten in Hollandscheveld in december vorig jaar. Het gaat om een 26-jarige man uit Zaandam en een 29-jarige man uit Amsterdam.

Bij de uitslaande brand in een twee-onder-een-kapwoning wisten een vrouw en haar kind ternauwernood aan het vuur te ontsnappen. Ze konden via een raam naar buiten klimmen en werden daarbij geholpen door omstanders.

Knallen gehoord

De politie vermoedde vanaf het begin dat de brand was aangestoken. Getuigen hadden iemand in donkere kleding gezien die mogelijk iets naar binnen had gegooid en daarna hard wegliep. Ook werden één of meerdere knallen gehoord.