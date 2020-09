'Stilleggen schadeclaims gasopslag Norg is onaangename verrassing'

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft de afhandeling van zo'n 1250 schademeldingen tijdelijk stilgelegd. Er werden steeds meer schades afgewezen, omdat die volgens deskundigen niet zijn veroorzaakt door mijnbouw. Daarom wil het IMG eerst een advies van externe onderzoeksbureaus. Die is gevraagd in te schatten hoe groot de kans is op schade door gaswinning en -opslag bij Norg.

'Reden tot zorg'

Volgens Smid is het een onaangename verrassing. "Tot nu toe verliep de schade-afhandeling op zeer goede wijze. Ook naar tevredenheid van de inwoners. Er werden veel schades toegekend en het hele proces verliep prettig. Maar de laatste tijd kregen wij ook signalen dat er in een en hetzelfde gebied verschillende uitkomsten waren - met name ook in Een. In het ene geval werd er wel schade toegekend en bij een ander geval niet. Dat was reden tot zorg."

Informatie vragen

Smid nam contact op met de IMG om te kijken wat daarvan de oorzaak was. Het bleek dat het instituut inderdaad nader onderzoek wilde doen en daarom de schade-afhandeling op pauze zette. Omdat het IMG een onafhankelijk instituut is heeft de burgemeester er geen zeggenschap over. "Het enige wat wij kunnen doen is om nadere informatie vragen en zo veel mogelijk wijzen op de belangen van de inwoners van het gebied."

Volgens de burgemeester hebben de onderzoeksinstanties minimaal drie maanden nodig voordat de uitkomsten bekend zijn.

Lees ook: