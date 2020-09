Droom in duigen: buren in Buinen ruziën over inrichting tuin

Buren in Buinen ruziën over eco-tuin (Rechten: Pixabay/Ryan McGuire)

Toen de familie Van Dalsum in 2014 naar een mooi natuurlijk gelegen woning aan de Hoofdstraat in Buinen verhuisde, had ze een droom om daar midden in de natuur te wonen met een ecologische tuin waar ze van zou kunnen leven. Alleen die droom veranderde in een nachtmerrie toen de buurman stampij ging maken en allerlei procedures begon.

Dat zei de advocaat van de familie donderdag bij de Raad van State. Die behandelde de bezwaren van de buurman tegen de woonbestemming voor het perceel. Volgens de raadsvrouw van de buurman is hij daar komen wonen omdat het een erg rustige open en groene omgeving was. Met de komst van de Van Dalsums is dat veranderd.

Behalve over de bezoekers van de eco- of permacultuurtuin struikelt de buurman over de bouwsels in de tuin van Van Dalsum.

Kas en tuinhuis

Volgens de raadsvrouw had de tuin vroeger een agrarische bestemming en mocht er niets gebouwd worden. Nu staan er een kas en een tuinhuis. Dat zou in strijd zijn met het gemeentelijke en provinciale beleid.

De advocaat van Van Dalsum snapt niet waar de buurman zich zo druk over maakt, omdat hij zijn woning op 300 meter afstand ligt. Behalve deze rechtszaak lopen er ook nog een aantal handhavingsprocedures tegen Van Dalsum, zo bleek tijdens de rechtszaak. Maar daar gaan we in deze zaak niet op in, aldus rechter Erik van Heijningen, 'wij gaan alleen beoordelen of het perceel de juiste bestemming heeft'.

Volgens de buurman heeft de gemeente Borger-Odoorn een te ruime woonbestemming met teveel bouwmogelijkheden aan het perceel van Van Dalsum gegeven. De gemeente zelf vindt het een prima bestemming voor een stuk grond dat te klein is om alleen agrarisch te kunnen worden benut. De Raad doet over enkele weken uitspraak.