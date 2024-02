Student doet bijzondere vondst in keienbult Hunebedcentrum

Een student archeologie van de Hogeschool Saxion in Deventer deed onlangs bij het Hunebedcentrum in Borger een bijzondere vondst. Op een meters hoge keienbult stuitte hij op een duizenden jaren oude bijl.

De archeologische verrassing kwam in handen van de student tijdens een excursie naar het Hunebedcentrum. Daar ligt in het zogeheten Oertijdpark een keienbult, die afkomstig is van een stuk grond van een aardappelboer nabij de N34 in het dorp.