Straat in Emmer wijk Rietlanden opgeschrikt door explosie: 'Geen vuurwerk'

Een explosie heeft vanochtend aan de Koolmees in Emmen schade veroorzaakt bij verschillende auto's en een container.

Rond vijf uur klonk de ontploffing in de wijk Rietlanden, waarna buurtbewoners een vernielde bus ontdekten. De voorruit was gebarsten en er zat een gat in. Daarnaast lagen er brokstukken op straat. Ook andere auto's bleken beschadigingen te hebben opgelopen. "De knal leek absoluut niet op een vuurwerkknal", aldus een omwonende.

Buurt geschrokken

De hele ochtend is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie actief geweest in de straat. Het busje is weggesleept. De schrik zit er in de buurt nog goed in. "Dit zijn zaken die zich hier normaal gezien nooit voordoen", aldus de buurtbewoner.