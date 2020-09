Herinneringscentrum Kamp Westerbork in de rode cijfers: 'Jammer, maar geen paniek'

"We hebben altijd hele goede ervaringen gehad en durfden daarom wel een project te starten en te denken: die subsidie komt wel. Nou is dat niet het geval en hebben we met elkaar afgesproken daar strakker op te monitoren", vertelt Verschoor.

Slecht jaar

2019 was voor het Herinneringscentrum een slecht jaar. In dat jaar ontstond er een tekort van ruim drie ton. De reserves moesten worden aangeboord, maar zware bezuinigingen bleven volgens de directeur uit. Verschoor: "We hebben geen mensen moeten ontslaan. We zijn vooral gaan kijken naar de financiële procedures en daarbij zijn we hele strakke keuzes gaan maken."

Een groot gedeelte van de achterstand is in korte tijd ingehaald. Dat leidde ertoe dat er een kruis werd gezet door verschillende projecten zoals onder andere 'Westerbork Digitaal' waarin de collectie van het herinneringscentrum wordt gedigitaliseerd en online voor bezoekers toegankelijk is. Ook theaterstuk Blauwe Vlinder werd geschrapt. Beide projecten kenden te grote financiële risico's volgens de directeur. Ook is een tentoonstelling vooruitgeschoven.

Wat is belangrijk?

De achterstand leek volgens Verschoor begin 2020 zo goed als ingehaald, toen het coronavirus uitbrak en de instelling moest sluiten en nog steeds minder mensen kan ontvangen. "Heel erg jammer dat we op de rem moeten staan", zegt Verschoor. "We zeggen nu niet overal meer 'ja' tegen. Dat kan niet. Niet alleen vanwege COVID, maar het kan ook financieel even niet. Het is heel raar om zo je eerste jaar als directeur te moeten beginnen. Maar die scherpere keuzes hebben hier intern ook ertoe geleid dat je het er met elkaar over hebt: wat vind je belangrijk als bedrijf? Welk verhaal willen we vertellen en op welke manier? Vanwege de financiën werden we gedwongen daar antwoorden op te geven, moesten we daar ook over nadenken."

Dat betekent overigens niet dat alle projecten op 'on-hold' wordt gezet. "We zijn dit jaar bijvoorbeeld heel goed begonnen met het namen lezen en daar hebben we wel een volledig dekkende subsidie voor ontvangen. Daarnaast zijn er ook al andere subsidies voor hele mooie projecten binnengekomen." Ook kan project Westerbork Digitaal met behulp van nieuwe subsidies alsnog doorgaan.

Verbouwing

Ook over de verbouwing wordt nog gesproken. Dat heeft volgens de directeur alleen geen hoofdprioriteit nu. De verbouwing werd al eens uitgesteld vanwege de beschermde vleermuizen die werden aangetroffen. "We hebben al hele prachtige bijdrage van de NS van 1,25 miljoen die voor een groot gedeelte aan de vernieuwbouw besteed gaat worden, de provincie, het VFonds en het Rijk hebben zich ook al gecommitteerd, maar de eerste paal gaat er niet in 2020 in en ook niet in 2021. We zijn bezig met de plannen."

