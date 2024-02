'Provincie moet uitbreiding dorpen toestaan voor leefbaarheid en jongeren'

De provincie moet uitbreiding van dorpen en kleine kernen toestaan. Zo kunnen jongeren in het eigen dorp blijven wonen en dat is goed voor de leefbaarheid en economie van het platteland. Een meerderheid van Provinciale Staten (PS) wil dat het provinciale beleid verandert van 'nee' naar 'ja, mits.'

Op dit moment is het provinciale beleid dat woningbouw prima kan als het maar binnen een dorp of kern gebeurt (dat heet inbreiding). Buiten het dorp bouwen is bijna altijd een onbegaanbare weg. "Gemeenten weten dat dus die vragen geen uitbreidingsplannen aan, want de provincie schiet ze toch af. Die patstelling willen we doorbreken" legt Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal in PS uit.