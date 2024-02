'Allergische' bomen in Coevorden lijken gered van de kap: 'Ik weet niet of hij van een robbertje vechten houdt'

'Zorg bij beheer voor minder allergische reacties'

Het raadslid kreeg van een meerderheid van zijn collega's steun. Ton Soppe (BBC2014): "Als je deze bomen weghaalt, duurt het weer veertig jaar om er iets moois voor terug te krijgen. Deze bomen zorgen voor een optimaal ecosysteem voor het centrum van Coevorden." Wel riep Soppe op om in het beheer van de bomen extra aandacht te besteden en zo de overlast van allergieën te verkleinen. "Kandelaberen is een optie. Dat is een rigoureuze vorm van snoeien die je om de vier tot zes jaar moet herhalen."

Jaqueline Streutker (CDA) vergeleek de negen exemplaren zelfs met de honderden platanen langs de Champs Elysees in Parijs. "Als je deze bomen verplaatst, wat voor aangezicht krijg je dan?" Wel gaf ze als tip mee: verplaats de terrassen naar het midden van de markt, zodat die niet meer recht onder de bomen staan." Henk Bouwers (PPC) vreesde voor een enorme kaalslag op het plein.

'Paniekzaaierij om niets'

Officieel is er nog helemaal geen besluit genomen over de eventuele bomenkap of -verplaatsing. De platanen maken namelijk onderdeel uit van de herinrichtingsplannen voor het markt- en havengebied in Coevorden, en die plannen komen eind maart op tafel. "Daarom vind ik dit allemaal ook wat paniekzaaierij om niets", stelde Floris Vulto (VVD). Stoker was het er niet mee eens. "Het idee is wel degelijk geopperd. Vanavond hebben we als raad duidelijk een boodschap achtergelaten. De wethouder zal van goede huize moeten komen, wil hij in dat herinrichtingsplan alsnog verwijdering van de platanen opnemen. Ik weet niet of hij van een robbertje vechten houdt."