Drents Energieloket: 'Aanblijven salderingsregeling is goed nieuws'

De gunstige salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijft voorlopig bestaan. Een wetsvoorstel om de regeling vanaf 2025 stapsgewijs af te bouwen krijgt geen meerderheid in de Eerste Kamer. En dat is een goede zaak, meent het Drents Energieloket.

"Zeker voor mensen die zonnepanelen hebben of overwegen is dit goed nieuws", zegt Jelte Sikkema van het Drents Energieloket. "De terugverdientijd is veel korter. De zonnestroom die je voor een goede prijs van de hand kunt doen, kun je wegstrepen tegen de elektriciteit die je gebruikt tijdens donkere winteravonden." Financieel gezien houden eigenaren zo mooi de nul op de meter, aldus Sikkema.