PvdD: 'Waarom moet er op de wasbeer en wasbeerhond worden gejaagd?'

Slecht voor de nacht

De PvdD is verder bang dat de jacht de nachtelijke natuur verstoort. "Hoe heeft GS vastgesteld dat het jagen in de nacht op wasberen en wasbeerhonden met kunstlicht geen negatieve effecten heeft voor andere beschermde diersoorten?", is ook te lezen in de statenvragen.

Af en toe een melding

RTV Drenthe kreeg de afgelopen jaren af en toe een melding over een wasbeer of wasbeerhond. De WMD had in 2022 een wasbeer rond lopen op het waterwingebied Noordbargeres. Tot nog toe worden ze vooral in Limburg en Gelderland gesignaleerd, maar ook in onze provincie zijn af en toe sporen te vinden. In Drenthe gaat het om hooguit acht of negen wasberen, denkt boswachter Bertil Zoer. "Zoals het nu lijkt, zijn het zwervers", zei hij in 2022. "We hebben nog geen bewijs gezien dat hier jongen worden geboren."