Vier jaar langer subsidie talentontwikkeling Garage TDI Assen

Jaarlijks stromen tien jongeren via TDI door naar HBO-theateropleidingen in Nederland en België. "Velen van hen keren na hun opleiding als professioneel acteur of theatermaker terug bij Garage TDI, of andere Noordelijke gezelschappen."

Sinds 2017 krijgt de theateropleiding geld van het Rijk voor de opleiding. "De commissie bedeelde TDI een hoge score toe op haar aanvraag en is er inmiddels van overtuigd dat Garage TDI een zeer belangrijke bijdrage levert aan de infrastructuur voor talentontwikkeling in Noordoost-Nederland", meldt Garage TDI.

Lesprogramma

Nu de subsidie veilig is gesteld kan TDI door met het talentontwikkelingsprogramma. In het programma wordt de aankomende jaren aandacht geschonken aan video art en internationale samenwerkingen. "Helaas kon afgelopen voorjaar een uitwisseling met het Italiaanse gezelschap 'Campsirago Residenza' niet doorgaan, vanwege het coronavirus. In 2021 kijkt Garage TDI opnieuw naar de situatie en hoopt zij haar internationale programma weer in te kunnen gaan invullen."

Begin augustus werd een subsidieaanvraag bij het Fonds Podiumkunst ook gehonoreerd, dat geld is beschikbaar voor het festival Art of Wonder. In juni werd een andere subsidieaanvraag 375.000 euro afgewezen.

