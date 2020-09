Afzwaaiend directeur Hilde van Ree uit Midlaren Koninklijk onderscheiden

Hilde van Ree uit Midlaren is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De directeur-bestuurder van Woningstichting Groningerhuis (WNG) kreeg de onderscheiding van burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo.

Ze kreeg de onderscheiding tijdens haar afscheidsreceptie uitgereikt, want na dertien jaar zwaait Van Ree af als directeur van WNG. Thijsen roemde de werkzaamheden die Van Ree voor de woningstichting in Noord- en Oost-Groningen. "Ze heeft zich op uitzonderlijke wijze ingespannen voor de samenleving, heeft zeer veel betekend in de ontwikkeling van de corporatie en stond aan de wieg van vele ontwikkelingen die ver uitstijgen boven de reguliere taak", vertrouwde hij de aanwezigen toe.

Aardbevingen

De taak die Van Ree had, was niet eenvoudig vanwege de bevingsperikelen waarmee veel huurders van WNG in Groningen te maken hadden. Thijsen noemde de directeur in zijn toespraak iemand die bestuurt met hart en hoofd en daarbij altijd de belangen van haar cliënten in het achterhoofd heeft. gehouden. "Zij wil hun positie verbeteren en brengt daarvoor actief partijen samen om hierin concrete stappen te zetten."

Van Ree bekleedde de afgelopen jaren diverse nevenfuncties. Ze was onder andere actief bij Stichting Menterheem, FUMA, Stichting Oldambt Verbindt en Stichting De Compagnons.