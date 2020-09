Boomwachters Groningen willen potentiële bomenkap Hoofdweg Eelde tegengaan

Zes oude eikenbomen aan de Hoofdweg in Eelde mogen niet gekapt worden, zeker niet omdat er een weg verbreed wordt. Dat is het standpunt van Kristin McGee, voorzitter van Boomwachters Groningen.

McGee maakt zich met de Boomwachters Groningen hard voor het behoud van oude bomen in de regio Groningen. Toen ze hoorde dat de gemeente Tynaarlo een kapvergunning had aangevraagd voor de zes monumentale eiken aan de Hoofdweg in Eelde, wilde ze iets doen.

Op de Facebookpagina van de organisatie plaatste ze een foto van de bomen welke ze wil behouden. De reacties stroomden binnen. Een aantal dagen geleden postte ze een video op YouTube waarop ze naar de bomen toeloopt. Op één van de bomen hangt een plakkaat met de tekst: "Bomen van vele jaren, moet je sparen. Wees wijs met groen, ga het anders doen."

Wonder van deze tijd

Volgens McGee zijn het hele mooie, oude en misschien wel monumentale bomen die aan de Hoofdweg staan. Het zou zonde zijn om die te kappen. "De bomen hebben alle uitdagingen van verbouwing, nieuwe wegen en zelfs oorlog overleefd. Dat is een wonder in deze tijd." Het verbreden van de doorgangsweg in Eelde is volgens haar dan ook geen goede reden om de bomen te kappen.

Volgens de gemeente hebben de bomen vanwege hun leeftijd en het feit dat ze nog gezond zijn een monumentale status. Een zou een 'verminderde toekomstverwachting' hebben.

De bomen staan in een smalle middenberm van een meter tot 1,5 meter breed tussen het fietspad en de weg. In het nieuwe ontwerp van de weg vervalt de middenberm en dus ook de plek van de eiken. In documenten van de gemeente staat: "Met de toegenomen verkeersdruk, wensen in verband met parkeren, veilige fietspaden en overige ontwikkelingen in het verkeer is het niet mogelijk, gezien het wegprofiel en de aanwezige ruimte, om de huidige bomen duurzaam in stand te houden, laat staan om een bomenlaan aan te leggen."

Herplanten?

Aanstaande dinsdag bespreekt de gemeenteraad van Tynaarlo de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde. Er wordt gevraagd om een kapvergunning voor de zes aanwezige eiken in de straat om de straat veiliger te maken.

De gemeente wil tien tot vijftien bomen herplanten in voortuinen van mensen die er behoefte aan hebben langs de Hoofdweg. Andere bomen worden langs de Burgemeester Legroweg geplant. Aanwonenden van de Hoofdweg kunnen volgens de gemeente zelf een boom uitkiezen, bijvoorbeeld een eik, kastanje- of een fruitboom.

McGee vindt het een bijzonder verhaal: "Een boom van tachtig of negentig jaar heeft honderd keer meer waarde dan een jonge boom." Volgens haar is het veel beter om oude gezonde bomen te beschermen.

Het is niet de eerste keer dat men zich bekommert over de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde. Een aantal aanwonenden zijn het niet eens met de plannen van de gemeente. Ze vinden onder andere dat de snelheid omlaag moet en dat bussen niet in de te smalle straat passen.

