Assen stelt verkoop van aandelen in Groningen Airport Eelde uit

Assen stelt de verkoop van haar aandelen in Groningen Airport Eelde nog even uit. De aandelenverkoop door Assen doorkruist de toekomstscenario's die deze maand voor het vliegveld gepresenteerd worden. De andere aandeelhouders vinden dat 'niet handig'. Ze hebben Assen daarom 'dringend verzocht' de verkoop nog even uit te stellen

En Assen is daartoe bereid. Zo maakte wethouder Mirjam Pauwels vanavond bekend in de gemeenteraad. Wanneer het volgens het college van B en W 'dan wel een geschikt moment is', dat beslissen ze dinsdag, zo zei Pauwels.

'Geen geschikt moment'

Pauwels kwam met dit nieuws over de vliegveld-aandelen naar buiten, nadat Stadspartij PLOP en CDA met een motie kwamen. Beide partijen riepen daarin het college op, om de Asser aandelen nog even vast te houden. Voor de zomer kondigden B&W aan de aandelen van Assen nu ook kwijt te willen. Het college volgde daarmee de stap van de stad Groningen. Die deed haar 26 procent aandelen voor 1 euro over aan de Friese investeringsmaatschappij Stichting FB Oranjewoud.

Maar PLOP en CDA vinden het nu 'zeker geen geschikt moment' voor verkoop van de tien procent aandelen die Assen al jaren in de luchthaven heeft. Ze willen de toekomstscenario's eerst afwachten voor het vliegveld. Die komen op 22 september. "In december 2016 hebben we als Asser gemeenteraad besloten dat we van de aandelen af willen. Maar dan wel op een daarvoor geschikt moment. Ook wij van PLOP steunden dat. Maar het geschikte moment is nu verkeerd gekozen", vindt PLOP-raadslid Janna Booij.

Meepraten over toekomst

"De financiële situatie van Eelde is niet verbeterd met het ingezette investeringsplan waar we als Assen ook aan meebetaald hebben, maar zelfs verslechterd. Ook al toen er nog geen corona was. En als we nu onze aandelen wegdoen, kunnen we niet meepraten over de toekomst", stelt Booij.

Volgens Stadspartij PLOP gaat het nog altijd om gemeenschapsgeld, ook al is er nu geen waarde aan de aandelen te hangen. "Maar dit is nu niet het moment om de aandelen voor een symbolische euro 'weg te geven'. Eerst moeten de toekomstscenario's duidelijk zijn, om vervolgens te beslissen wat een geschikt moment is voor vervreemding van onze aandelen."

PvdA, 50PLUS en LijstDeen gaven steun aan de motie. Zo opperde 50PLUS zelfs dat Assen het juiste financiële moment moet grijpen, en op dit moment geen gemeenschapsgeld moet verspillen. "We moeten wachten totdat de aandelen meer waard worden. We moeten de aandelen in elk geval niet weggeven aan een particulier, zoals Groningen dat deed. Als de grond ooit een andere bestemming krijgt dan een luchthaven, dan zijn die aandelen veel meer waard", speculeerde fractievoorzitter Clemens Otto. Maar voor de motie was er uiteindelijk geen meerderheid. Die werd met 14 stemmen voor en 18 tegen verworpen.

Uitstel geen afstel

De motie kwam toch in stemming, ook al was die volgens wethouder Pauwels grotendeels overbodig. Zeker na haar mededeling dat Assen op verzoek van de andere aandeelhouders 'de verkoop nog even aanhoudt'. "We hebben bestuurlijk overleg gehad met de overige aandeelhouders. Daar is een dringend beroep op Assen gedaan om nog even te wachten. We zijn voornemens dat verzoek te honoreren, maar dan wordt het uitstel en geen afstel."

Assen blijft erbij, zo zegt Pauwels, dat het geen lokale taak is om vliegveld Eelde te ondersteunen. "Maar we snappen dat het niet handig is dat we met onze aandelenverkoop het proces doorkruisen wat dit najaar over de toekomstscenario's doorlopen gaat worden." Dinsdag beslist het college van Assen wat dan wel een geschikt moment is.

