Ronald Lubbers sluit verbouw stadion niet uit: Je kunt in deze fase niet altijd de beste keus maken

Dat vertelt voorzitter Ronald Lubbers in aflevering 1 van het derde seizoen FC Emmen Rood Wit TV op TV Drenthe.

Nee, het geniet zeker niet zijn voorkeur. "Maar soms breek nood de wet", aldus Lubbers. "In deze fase kan je niet altijd de beste keus maken. Het zou verre van logisch zijn, ook financieel gezien op de lange termijn. Maar als het geld voor een nieuw stadion er nu niet is dan moet je er wel over nadenken."

Struikelblokken

Toch wil Lubbers liever blijven werken aan een nieuw stadion. Dat het daarover, voor de buitenwacht, de laatste periode akelig stil was wil volgens de voorzitter van de Drentse club niet zeggen dat het naar de achtergrond is verdwenen. "Absoluut niet. In de zomer hebben de betrokken partijen veel overleg gehad en in de komende weken zal er ook wel iets naar buiten komen." Volgens Lubbers ligt de bal nu niet bij FC Emmen, maar bij de politiek. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe moeten hun fiat geven. "Wat de struikelblokken kunnen zijn? Welke functies je toevoegt aan het stadion en het kostenplaatje", aldus Lubbers.

Lubbers gaat ook in op de roep om nieuwe spelers, die de laatste weken luider en luider wordt. "Ik snap het ergens wel, dat supporters zich ongerust maken na een paar oefennederlagen. Toch prik ik daar wel doorheen. Het kan komende zaterdag ineens allemaal wel goed vallen. Ik vind het ook wel mooi dat supporters zo enorm meeleven. Het hoort er ook bij. Dick Lukkien hoopt nog een keeper, een centrumverdediger en een linkerspits aan zijn selectie toe te voegen en iemand waarmee hij kan schakelen naar plan B. "Nog vier versterkingen is absoluut de max", aldus Lubbers. "Maar ik verwacht niet dat er vier gaan komen."

Seizoenstart zonder hoofdsponsor?

De Drentse club leek drie weken geleden dichtbij een akkoord met een nieuwe hoofdsponsor, maar nog altijd is het shirt van de nummer 12 van het afgelopen seizoen blanco (op de borst). "We zijn nog steeds bezig met de twee partijen die toen ook al in beeld waren. De gesprekken verlopen ook wel positief, maar het hangt nog op details. Het kan heel best zo zijn dat we zonder hoofdsponsor aan het seizoen beginnen, maar dat vind ik niet zo heel spannend. Ik heb liever een goede deal."

De voorzitter staat te popelen om, na een zeer lange en bijzondere aanloop, aan het nieuwe seizoen te beginnen. "Al is het dit jaar, door alle beperkingen, anders dan anders." Maar volgens Lubbers wel een seizoen waarin Emmen niet hoeft te strijden tegen degradatie. "Nee, daar ga ik niet vanuit. Het linkerrijtje? Alle clubs bovenaan het rechterrijtje kijken naar links, das logisch."