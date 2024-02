Oliebedrijven starten arbitragezaak tegen Staat om compensatie gaswinning

Shell en ExxonMobil zijn op 4 december een arbitragezaak begonnen tegen de Nederlandse Staat. De partijen zijn het niet eens geworden over compensatie van misgelopen inkomsten van de gaswinning in Groningen. Mochten de oliebedrijven gelijk krijgen, dan moet de Staat mogelijk miljarden euro's betalen.

De twee bedrijven hebben een eeuwigdurende overeenkomst om gas te winnen uit onder andere het Groningenveld. In 2018 besloot minister Wiebes van Economische Zaken echter dat er in 2030 een einde zou komen aan de gaswinning. Dat besluit werd genomen, omdat er steeds zwaardere aardbevingen in het gebied waren.

En dus gingen de Staat en de bedrijven om tafel met elkaar om het contract rondom de gaswinning te ontbinden. Onderdeel van dat contract was ook de gasopslag in Norg. Over die ontbinding was in hoofdlijnen een akkoord, tot minister Wiebes aankondigde dat hij in 2022 al wilde stoppen met de gaswinning. Dat zette kwaad bloed bij Shell en Exxon dat nieuwe claims indiende.

Compensatie

En dus is er nog altijd geen akkoord over de financiële compensatie van de oliebedrijven. Dat blijkt ook uit de Kamerbrief die staatssecretaris Vijlbrief vandaag naar de Kamer stuurde. Volgens Vijlbrief is in 2020 al geprobeerd om gezamenlijk een verzoek tot arbitrage in te dienen. Daar kwamen beide partijen niet uit.