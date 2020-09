Studenten wonen boven lokalen College Campus Meppel

Een studentenhotel noemen ze het zelfs het liefst, omdat de kamers op de College Campus in Meppel de studenten een perfect onderkomen bieden tijdens hun opleiding. NHL Stenden gebruikt de begane grond van het voormalige kantoorpand nu ook om les te geven.

"Ik denk dat het uniek is, dat je op de bovenverdieping studentenkamers hebt en onderwijsvoorzieningen op de benedenverdieping", zegt opleidingsmanager Ton Germer van de internationale PABO-opleiding in Meppel. Boven zijn er 80 studentenkamers op twee verdiepingen. Beneden is er ruimte voor vijf leslokalen.

Alle kamers bezet

Vorig jaar verbouwde een projectontwikkelaar het voormalige kantoor van voormalig waterschap Reest en Wieden al tot studentenhuisvesting. Het gebouw op bedrijventerrein Blankenstein bleek daarvoor heel geschikt. In het eerste jaar bleven veel studentenkamers nog leeg, nu zijn ze allemaal bezet.

NHL Stenden biedt inmiddels op 6 locaties in Meppel, Nijeveen en Kolderveen woonruimte aan. 250 van de 450 studenten van de internationale Pabo maken er dankbaar gebruik van. Veel daarvan komen uit het buitenland.

Lesruimte hard nodig

De extra leslokalen zijn met name nodig vanwege de corona-maatregelen. Germer: "Omdat je in deze corona-tijd maar beperkt gebruik kunt maken van lokalen hebben we deze ruimtes heel hard nodig om toch alles goed op orde te krijgen en voldoende les te kunnen geven."

Drie van de vijf lokalen zijn klaar. Een vierde wordt gerealiseerd in de gezamenlijke huiskamer van de studenten, die daarmee een dubbelbestemming krijgt. Een vijfde lokaal gaat er komen in de voormalige kluis van het waterschap. Daarvoor moeten er nog ramen in de blinde buitenmuur gezet worden. En ook dit lokaal krijgt een dubbelbestemming door het deels als gym in te richten.

Groei aantal studenten

Omdat het aantal studenten van de opleiding volgend jaar nog verder groeit, wordt er nu al gedacht aan de realisatie van 40 extra kamers op de parkeerplaats van de College Campus. Germer: "Dat worden een soort prefab-accommodaties van steeds vier kamers en een gemeenschappelijke ruimte in het midden."

"Ik denk dat iedereen laaiend enthousiast is over de mogelijkheden die dit gebouw biedt. We denken bijvoorbeeld ook nog aan de realisatie van een soort studentenrestaurant. Het is dicht bij de school, dichtbij het station en de supermarkt, wat wil je nog meer."

Wat dat betreft is ook de nabijheid van de Mac Donald's een uitkomst voor sommige studenten. Een totaalpakket is het zegt Ton Germer: "Je moet je voorstellen dat als je uit Japan komt, je zelf niet op zoek wilt naar een kamer. Dan wil je dat dat geregeld is, en dat doen we."

