Gesneuvelde wethouder Westerveld weer terug als raadslid in Assen

Wilfried de Jong (D66) die vorig jaar als wethouder in Westerveld sneuvelde is weer raadslid in Assen (Rechten: archief RTV Drenthe)

Wilfried de Jong zit voor D66 in Assen weer in de gemeenteraad. Gisteravond is hij geïnstalleerd, na ruim twee jaar afwezigheid van het politieke toneel in de provinciehoofdstad. Vorig jaar zomer sneuvelde de Asser politicus nog als wethouder van Progressief Westerveld.

De Assenaar kwam in 2018 in Westerveld op het pluche, maar de veelbesproken lelieteelt in zijn portefeuille brak hem uiteindelijk na ruim een jaar op. Zijn fractie wilde sneller resultaat met het beteugelen van de lelieteelt dan hij als wethouder kon. Dat leidde uiteindelijk tot een breuk in juli 2019.

Terug op oude nest

Dat De Jong terugkeert op het oude nest in Assen, komt door het vertrek van Els Moltmaker uit de gemeenteraad. Het D66-raadslid verhuist naar Noord-Holland en Wilfried de Jong is eerste opvolger. Hij stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op nummer 2 op de kieslijst van D66 Assen, maar werd vervolgens ook voorgedragen als kandidaat-wethouder voor Progressief Westerveld. Hij werd in 2018 in Assen na de raadsverkiezingen eerst nog officieel geïnstalleerd als raadslid, om er snel weer te vertrekken. Hij kon definitief aan de slag als wethouder in Westerveld, nadat Progressief Westerveld daar het college vormde.

Wilfried de Jong maakt deel uit van een driekoppige D66-fractie in Assen, met Remi Moes als fractievoorzitter en Adinda Bornkamp als raadslid. Bornkamp kon vorig jaar in de Provinciale Staten van Drenthe zitting nemen door voldoende voorkeurstemmen bij de Statenverkiezingen, maar haar hart lag bij de fractie in Assen.

