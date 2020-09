Noord-Nederland wil honderden miljoenen van het Rijk

Dat schrijven de drie noordelijke provincies en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden in een brief aan het kabinet. Uit berekeningen van de Europese Commissie zou blijken dat het stoppen van de gaswinning en de energietransitie in Noord-Nederland 20.000 banen kost.

Het geld moet komen uit het Just Transition Fund (JTF) van de EU. Dat fonds is bedoeld om de sociaal-economische gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar duurzame energie. Nederland krijgt daar de komende jaren honderden miljoenen uit. Het Noorden wil een flink deel van dat bedrag. De Europese Commissie heeft volgens de briefschrijvers Noord-Nederland ook aangewezen als voornaamste doel van het JTF-fonds in Nederland.

Groene hub

De provincies en steden willen het geld gebruiken voor vergroening van de industrie, het verwezenlijken van de energietransitie, een wendbare arbeidsmarkt en een nieuw economische perspectief voor de regio. Het Noorden moet een 'grootschalige hub worden voor hernieuwbare en schone energie en toekomstgerichte technologie'.

Volgens gedeputeerde Henk Brink bestaan er in Drenthe al initiatieven die naadloos aansluiten op de doelen van het JTF. "Met Drenthe 4.0 hebben we vorig jaar al een plan gemaakt om het dreigend banenverlies op te vangen en de koploperspositie van Noord-Nederland op gebied van hernieuwbare energie in Noord-Nederland te versterken. Denk hierbij aan nieuwe waterstof toepassingen, vergroening van de chemische industrie in Emmen en behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in relatie tot de energiesector."

Steun in Tweede Kamer

De Tweede Kamer sprak zich voor het zomerreces in een breed aangenomen motie van het CDA en de ChristenUnie uit voor het Noorden als geschikte ontvanger van het JTF-geld. De indieners van de motie, Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie), wijzen daarbij op de ambities en het potentieel van Noord-Nederland op het gebied van bijvoorbeeld groene waterstof.

"Als de transitie versneld kan door dit geld, dan snijdt het mes aan twee kanten. Er komt naar verwachting 500 tot 700 miljoen euro naar Nederland en ik ga me er hard voor maken dat een substantieel daarvan naar het Noorden gaat", zegt Mulder. Ze wijst er wel op dat het Noorden niet de enige is die geld uit de pot wil. "We krijgen de grote miljoenenjacht."

