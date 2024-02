Station in Meppel krijgt 300 extra plekken om je fiets te stallen

Het station bij Meppel krijgt een uitbreiding. Niet alleen komt er een perron bij, ook komt er aan beide kanten van het station extra ruimte voor fietsen. Het gaat in totaal om driehonderd parkeerplaatsen voor de fiets.

In totaal telt het station net iets meer dan 1.500 plekken om de fiets te stallen. Het blijkt niet genoeg te zijn, want de stallingen zijn vaak aan de volle kant. In het achterhoofd dat Meppel wil groeien, heeft de gemeente samen met ProRail een ontwerp gemaakt om de fietsenstallingen uit te breiden.