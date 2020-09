De 4 Mijl van Assen trekt bijna 1100 lopers

Bijna 1100 lopers hebben zich ingeschreven voor de 4 Mijl van Assen. Die is volgende week zaterdag in Marsdijk. Het is één van de eerste grote loopevenementen die na 1 september ondanks corona doorgaat.

Daarvoor heeft de organisatie wel allerlei maatregelen moeten treffen. Samen met de gemeenten Assen en Tynaarlo, de AtletiekUnie en NOC/NSF heeft de organisatie van de 4 Mijl een opzet ontwikkeld die aan alle richtlijnen voldoet.

Start op ruime afstand

Zo is de start van deelnemers boven de 18 jaar op ruime afstand van elkaar en heeft elke loper bijna vier vierkante meter tot zijn beschikking in het startgebied. Dat is net als andere edities in het Anne Frank Park in Marsdijk. Daar worden ook extra toiletten geplaatst en allerlei punten om handen te ontsmetten.

Wel zijn vanwege het coronavirus andere vaste onderdelen geschrapt, zoals het 4 Mijl Festival met muziek en kramen, en het sport- en het kinderplein met allerlei activiteiten. Ook is er geen centrale prijsuitreiking. De bekers worden na afloop thuis bezorgd.

Gefaseerde start

Er komt een gefaseerde start. Elke paar seconden start een beperkt aantal lopers. De einduitslag wordt bepaald aan de hand van de tijdsmeting tussen startlijn en finish. Lopers is ook gevraagd pas kort van tevoren naar de startplek te komen, en na de finish meteen weer naar huis te gaan. Publiek wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Behalve de 4 Mijl is er een kidsrun en een scholierenrun.

Om alles in goede banen te leiden, heeft de organisatie samenwerking gezocht met binnenstadsvereniging Vaart in Assen. Die heeft deze zomer ervaring opgedaan met gastdames in het centrum, die bezoekers in de binnenstad wezen op de afstandsregels.

Gezonde sportstad

Dat gebeurt ook op 12 september bij de bezoekers en lopers in het Anne Frank Park. "Zo maken we er een unieke sportmanifestatie van en dragen de ruim 1.000 deelnemers allemaal bij aan een gezonde Assen Sportstad", aldus de organisatie. Ze hoopt volgend jaar de 4 Mijl weer te kunnen organiseren met festival, bezoekers en gezelligheid.

Op eigen houtje

Omdat het vanwege het coronavirus eerder dit jaar hoogst onzeker was of er dit jaar wel een 4 Mijl van Assen zou komen, zorgde de organisatie ervoor dat mensen op eigen houtje de 6,4 kilometer lange route al konden hardlopen, wandelen of fietsen. De looproute werd eind april namelijk al opengesteld met een groot routebord in het Anne Frank Park. Met een QR-code is de route op de mobiele telefoon te downloaden en onderweg zijn bordjes aangebracht.

