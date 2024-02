Huishoudens met brandstofauto in Zuidoost-Drenthe kwetsbaarder voor verduurzaming

Voor het onderzoek is gekeken naar huishoudens met een brandstofauto, een (zeer) laag inkomen en weinig financieel vermogen, maar veel kilometers rijden en hoge brandstofkosten hebben. Hun woonlocatie is bovendien slecht bereikbaar met openbaar vervoer.

TNO onderzocht in hoeverre die groep mee kan komen in de transitie naar duurzamer vervoer. Uit de resultaten blijkt dat een toename in zogeheten mobiliteitskosten ertoe kan leiden dat bepaalde ritten niet meer mogelijk zijn. Deze 'auto-gerelateerde energiearmoede' kan uiteindelijk leiden tot werkloosheid, verslechtering van de gezondheid, of sociaal isolement.