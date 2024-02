Beveiligers Koningsdag Emmen staan voor grote uitdaging

Ruim 60.000 bezoekers worden verwacht tijdens de viering van Koningsdag in Emmen. Qua beveiliging en crowd control komt daar heel wat bij kijken om dat in goede banen te leiden.

In Nederland zijn twee bedrijven, Event Safety Institute en Crowdprofessionals, gepokt en gemazeld als het daarop aankomt. Zo waren zij aanwezig bij de Koningsdagen in onder meer Groningen, Maastricht en vorig jaar in Rotterdam. Ze zijn niet betrokken bij de Koningsdag in Emmen, maar kennen wel het klappen van de zweep.

Bij een evenement als Koningsdag moet er een omvangrijke beveiligingsoperatie op poten worden gezet. Dat vraagt nogal wat van een gemeente, weet Syan Schaap van Event Safety Institute. En die uitdaging wordt steeds groter. Volgens Schaap komt dat door twee ontwikkelingen. In de eerste plaats is het dreigingsniveau in de afgelopen tien jaar toegenomen. Daarnaast zijn bewoners steeds kritischer over hinder en spreken zij zich vaker over uit.

Demonstranten

Voor het toegenomen dreigingsniveau denkt Schaap aan de toegenomen polarisatie in de maatschappij. Bij Koningsdag komt dit in de meeste gevallen tot uiting door de aanwezigheid van bijvoorbeeld demonstranten die tegen het koningshuis zijn. Volgens hem is het daarom altijd goed om van tevoren het gesprek met deze groepen aan te gaan om onrust en onverwachte acties te voorkomen.

Weinig houvast

Internationaal vonden er een aantal aanslagen plaats tussen 2015 en 2018 plaatsvonden in steden als Parijs, Nice, Londen en Berlijn. "In Nederland valt het allemaal nog relatief mee. Maar het plaatst gemeenten wel voor een vraag bij een dag als Koningsdag: hoe groot moeten we uitpakken met anti-terreurmaatregelen? De ene burgemeester wil elk risico zoveel mogelijk afdekken en trekt alles uit de kast. Een andere doet dat juist niet."

Hoe dan ook, tijdens Koningsdag zal via de politie een set aan beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen. "En daar moet de burgemeester in meegaan, omdat het nu eenmaal hoort bij de nationale koningsdag."

Voor het bepalen van de juiste maatregelen bestaat er wat dat betreft weinig houvast voor gemeenten. Nergens in Nederland ligt een panklare handleiding klaar voor het organiseren van een veilige Koningsdag. De overheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid delen die niet uit, vertelt Schaap. Zij komen alleen met advies in het geval van een concrete dreiging.

Paaltjes

Schaap verwacht dat in Emmen in ieder geval verzwaarde ovaalvormige paaltjes met slagbomen op zullen duiken. Een standaard gegeven sinds Koninginnedag in 2009, waarbij een auto inreed op het publiek.

Schaap: "De Nationale Politie heeft na die gebeurtenis deze materialen aangeschaft. Het zijn paaltjes die een flinke klap kunnen weerstaan, zoals die van een aanstormende vrachtwagen. Bij nationale evenementen zoals Koningsdag en Prinsjesdag duiken ze steevast op. Ook in Emmen straks." Het heeft nogal een impact op de openbare ruimte en de gebruikers ervan. Waarmee Schaap is aanbeland bij de tweede ontwikkeling.

Weerstand tegen evenementen

Burgers zijn mondiger geworden en spreken zich ook steeds meer uit tegen de hinder die zij ondervinden door evenementen. In iedere gemeenten vindt er tegenwoordig veel plaats. "Als een deel van de stad als gevolg daarvan steeds weer op slot gaat, dan doet dat iets met de toegankelijkheid voor de bewoners aldaar." Een eendaags gebeuren levert niet gek meer weerstand op. Maar als er steeds meer van plaatsvinden wel, aldus Schaap.

Het zijn ontwikkelingen die een feest als Koningsdag onder druk zetten. "Als de spanningen verder toenemen, zullen de maatregelen steeds ingrijpender moeten worden. Zoals het screenen van mensen voordat ze terrein op mogen. Maar in dat geval boet een evenement als Koningsdag in op zijn karakter als volksfeest. Ome Jan en tante Annie kunnen dan niet meer vanuit huis naar de route lopen. Of je dat moet willen?"

In beton

Naast de beveiliging is het in goede banen leiden van het publiek ook een belangrijke opgave, zegt Frank Wijnveld van Crowdprofessionals, tevens de compagnon van Schaap.

Uitgangspunt is de route die de koning en zijn familie gaan lopen. Het traject moet in beton worden gegoten, want er mag niet van worden afgeweken. "Want alles wordt vooraf gecontroleerd en zeker gesteld. Daarnaast komt het neer op het in kaart brengen van alle mensenstromen. Op basis daarvan wordt bepaald wat de beste spreiding is en wat de meest geschikte locaties voor de kijkvakken zijn.

Straten afsluiten

Koningsdag onderscheidt zich volgens Wijnveld van andere evenementen door het gemengde publiek dat het aantrekt. "Er zitten ouderen, jongeren en gezinnen tussen. Zelf adviseren we voor een menigte van drie rijen dik. Verdringing wordt zo ingeperkt. "Bij het eindfeest op in dit geval het Raadhuisplein, is het een idee om langzaam zijstraten richting het plein af te sluiten naarmate de massa op het plein aanzwelt. Een run wordt zo voorkomen. Zelf hebben we dat gedaan in Groningen, Maastricht en Rotterdam."

100 tot 140 beveiligingsmedewerkers