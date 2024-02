'Het is passen en meten, want Drenthe heeft zitten slapen'

Het moet makkelijker worden om meer huizen te bouwen buiten bestaande dorpen. Dat vindt een grote meerderheid van Provinciale Staten (PS). Behalve inbreiding (woningbouw binnen een dorp of kern) is uitbreiding van dorpen nodig, vindt Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal. Hij is initiatiefnemer van een aangenomen motie waarin er voor gepleit wordt dat de provincie uitbreiding van dorpen en kleine kernen moet toestaan.

Zo kunnen jongeren in het eigen dorp blijven wonen en dat is goed voor de leefbaarheid en economie van het platteland, vindt Schoenmaker. Een meerderheid van PS wil dat het provinciale beleid over dorpsuitbreiding verandert van 'nee, tenzij' naar 'ja, mits.'

Tot nu toe houdt gedeputeerde Yvonne Turenhout (PvdA) volgens Schoenmaker nog te veel vast aan het oude beleid: bouwen binnen de dorpen ja, maar buiten de dorpen nee. Maar zo zwart-wit is het volgens Turenhout helemaal niet. Nu niet en zeker in de toekomst niet.

Uitbreiden gebeurt voorzichtig wel

Volgens oud-provinciaal planoloog Bernhard Hanskamp wordt de soep inderdaad niet zo heet gegeten als die wordt opgediend: "In Drenthe is het al 75 jaar beleid van inbreiden en dan pas mondjesmaat uitbreiden." Het beeld dat de provincie bij voorbaat nee zegt tegen een aanvraag tot uitbreiding, klopt niet volgens Hanskamp.

En ook gedeputeerde Turenhout hield Provinciale Staten voor: ja, inbreiding is en blijft uitgangspunt, ook in de nieuwe Omgevingsvisie. Maar we kunnen wel degelijk bij dorpen ook uitbreiden. "We voelen de urgentie om voor jongeren meer te doen."

Passen en meten

"Het is niet zo dat er nu altijd een nee van de provincie komt als men buiten een dorp wil uitbreiden. Het kan alleen niet overal." Drenthe heeft in haar beleid altijd al een nuance gehad, zegt Hanskamp. "Er zijn dorpen waar wel uitgebreid wordt, neem bijvoorbeeld Ansen, Elp en Anderen. In Lhee heb je een straatje woningen op één van de Essen. Of kijk naar Zwiggelte. Het kan wel, maar op een onopvallende manier."

"In de Eemster is er een garagebedrijf weggegaan en daar kwamen toen drie woningen. Dat is ook een vorm van inbreiden, je hoeft niet de Brinken en de sportvelden vol te bouwen. Het is gewoon passen en meten, dat zijn de belangrijkste woorden in deze situaties. Je moet passen en meten en goed kijken wat wel en wat niet kan."

'Drenthe heeft zitten slapen'

Maar als we de lijn van de afgelopen 75 jaar zouden voortzetten, waar moeten de jongeren van nu dan gaan wonen? Hanskamp: "Ja, daar zit het probleem. Het vorige college heeft een woondeal gemaakt, een plan voor het bouwen van huizen in Drenthe. Een afspraak over hoeveel woningen erbij moeten komen. En dat college heeft gewoon zitten slapen. Er zijn veel te weinig woningen ingepland."

Volgens Hanskamp was de woondeal veel te klein. "Als je kijkt naar de provincie Zeeland, daar wonen 300.000 mensen. En die hebben een grotere woondeal afgesproken dan Drenthe. En in Drenthe wonen een half miljoen mensen. Daarom zitten we nu met het probleem dat jongeren die in Drenthe willen blijven, geen kant op kunnen."