Plots reden er elektrische deelscooters door Eelderwolde, Tynaarlo wist van niets

De bedrijven Go Sharing en Felyx startten respectievelijk op 8 mei en 6 juni met het aanbieden van elektrische deelscooters in de gemeente Groningen. Het gaat om een pilot, die in principe tot 1 januari duurt. Met behulp van een app op de smartphone kan iedereen na het doorgeven van enkele gegevens en een foto van een rijbewijs van de scooters gebruikmaken. Naar eigen zeggen willen de bedrijven met hun scooters een alternatief bieden voor de auto, om de verkeersdruk op binnensteden te verminderen.

Deelscooters in Tynaarlo

De lichtgroene scooters van Go Sharing en de donkergroene scooters van Felyx flitsen inmiddels overal in de stad Groningen - en daarbuiten. In overleg met de gemeente Groningen hebben de bedrijven gebieden aangewezen waar de scooters geparkeerd mogen worden, in de app te zien als 'groene zones'. In Haren, Ten Boer en Onnen rijden ze ook: alle plaatsen in de gemeente Groningen. Maar wat doen ze opeens in Eelderwolde, gemeente Tynaarlo?

Eelderwolde is het noordelijkste Drentse dorp en ligt onder de rook van de stad Groningen. Met de fiets sta je in twintig minuten op de Grote Markt. In het dorp zijn de afgelopen jaren veel nieuwe huizen gebouwd en zo langzamerhand is Eelderwolde meer een buitenwijk van Groningen geworden dan dat het een eigen dorp is. Alleen loopt er nog wel een provincie- én gemeentegrens tussen Groningen en Eelderwolde.

Geen contact

Terug naar de deelscooters. Dat die in Eelderwolde mogen staan, is op het eerste oog niet zo gek. Haren en Onnen zijn immers verder weg van het stadscentrum en daar rijden ze ook. Bijzonder is wel dat de gemeente Tynaarlo niet heeft meebeslist of ook maar is geïnformeerd over de pilot in de stad Groningen. "Vooraf is er geen contact met ons opgenomen", vertelt een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo. Strikt juridisch gezien hoefde dat ook niet, laat de woordvoerder weten. "Op dit moment is in onze Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) geen vergunningplicht opgenomen. Men kan deze dienst dus gewoon aanbieden, wat niet wegneemt dat we het op prijs hadden gesteld als de aanbieders vooraf contact hadden gezocht met de gemeente", aldus de woordvoerder.

Wel is er contact geweest met de gemeente Groningen, maar ook die heeft geen belletje richting Tynaarlo gedaan. De bedrijven zijn ook getipt om Tynaarlo eens op de hoogte te brengen. "Beide partijen hebben eerst op eigen initiatief gebieden van Ter Borch toegevoegd. Daarna, ook op advies van ons, hebben ze contact gezocht met de gemeente Tynaarlo", laat een gemeentewoordvoerder van Groningen weten.

'Zo werken we niet'

Marketingdirecteur Luc van Emmerik van Felyx onderschrijft dat de scooters er soms zonder toestemming van een gemeente mogen staan. "Zo lang er in de APV geen verbod op deelmobiliteit staat, mag het. Maar dat is niet de manier waarop we willen werken en negen van de tien keer brengen we de gemeenten daarvan vooraf op de hoogte", aldus Van Emmerik. Hij weet niet of de gemeente Tynaarlo is benaderd en zo nee waarom dat niet is gebeurd.

CEO Raymon Pouwels van Go Sharing vindt het vreemd dat Tynaarlo niet benaderd is. "Normaal gesproken maken we altijd afspraken met de gemeenten waarin we actief zijn. Met Groningen hebben we bijvoorbeeld uitvoerig gesproken", vertelt Pouwels. Mocht dat in het geval van Tynaarlo om de één of andere reden niet gebeurd zijn, dan is dat volgens Pouwels niet de bedoeling geweest. "Dat is niet de manier waarop we werken."

Tynaarlo zelf gaat er ook niet zo'n probleem van maken. "We juichen het concept toe en het aantal klachten is minimaal", aldus de woordvoerder van Tynaarlo.

Overlast

Dat er weinig klachten zijn, wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen overlast van de scooters is. Op sociale media lijkt de grootste ergernis het lukraak parkeren van scooters te zijn. Inwoner Rolf Akker uit Eelderwolde besteedde een Twitterdraadje aan een scooter die op de stoep werd neergezet. "Het is een leuk initiatief hoor, maar ze horen gewoon niet te staan in de berm en midden op de stoep. Soms staan ze pal voor mij voordeur en ik heb er al meer mensen over gehoord", aldus Akker.

Er is ook volgens Marcel Dol, voorzitter van Bewonersvereniging Ter Borch, wat ergernis in Eelderwolde over de deelscooters. "Je ziet ze veel kriskras door de wijk rijden, maar het is niet een probleem dat alleen hier speelt. Ook heb ik al verhalen gehoord dat kinderen van 14 of 15 jaar de scooters kraakten en ermee rondreden", vertelt Dol. Wel benadrukt hij dat het met de echte overlast meevalt en dat het aantal klachten beperkt is. Dol: "Zelf vind ik het ook wel meevallen met de overlast. In onze groepsapp waren er vijf die er wel last van hadden en tien die zeiden het geen probleem te vinden."

Voor het melden van overlast kun je bij zowel Felyx als Go Sharing op de website van het bedrijf terecht. Gebruikers die bijvoorbeeld hun scooter midden op een stoep parkeren, krijgen eerst een waarschuwing in hun account. Werken de waarschuwingen niet, dan kunnen de bedrijven een gebruiker beboeten of de account blokkeren. "Er rijden zogeheten field report agents rond die kijken of onze scooters op plekken staan waar ze horen", vertelt Van Emmerik. "We proberen nog voordat klachten ontstaan die scooters te verplaatsen of weg te halen."

Meer deelscooters in Drenthe?

De kans bestaat dat er op termijn ook deelscooters op andere plekken in de provincie Drenthe opduiken. Volgens Van Emmerik staan er bij Felyx zeker plaatsen op de radar om scooters in rond te laten rijden. "We hebben best grote plannen, al kan ik vanuit concurrentieoogpunt niet zeggen naar welke steden we willen uitbreiden", vertelt Van Emmerik.

Ook CEO Pouwels van Go Sharing laat desgevraagd weten dat ook Drentse steden en wellicht ook dorpen in de toekomst worden toegevoegd aan het werkgebied. "Onze ambitie is om scooters te hebben staan in elke stad met een station. En vanuit Eindhoven hebben we bijvoorbeeld uitgebreid naar plaatsen in de buurt, zoals Best en Nuenen. Op veel juridische tegenstand hoeven de bedrijven in ieder geval niet te rekenen. In niet één Drentse gemeente is deelmobiliteit meegenomen in de APV."

