'Nij Begun' voor compensatie gaswinning moet dit jaar vorm krijgen in Noord-Drenthe

Een nieuw begin, een schone lei. Dit jaar moet het startschot worden gegeven voor een ruimhartige compensatie van noorderlingen die schade hebben overgehouden aan gaswinning. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze zit namens drie gemeenten aan tafel bij het Rijk en denkt dat er vooral veel te winnen is. Een 'nij begun'.

Het klonk als een boude claim, op 6 april vorig jaar in café 't Keerpunt in Spijkerboor: 4,5 miljard euro verlangen drie Noord-Drentse gemeenten (Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze) van het Rijk, als compensatie voor de gaswinning. Ongeveer 50.000 euro per inwoner, om de Noord-Drentse regio aantrekkelijker en leefbaarder te maken.

Kernvragen

Tien maanden later ligt de claim er nog en beraden de drie gemeenten zich op de vraag waar dat geld aan besteed moet worden. Eind januari werd er een startbijeenkomst gehouden met de gemeenteraden.

De claim zal - in navolging van Groningen - worden opgedeeld in een economische en sociale agenda. Met kernvragen als: 'hoe houd je Noord-Drenthe economisch aantrekkelijk?' en 'hoe versterk je de leefbaarheid?'

Gemeentehuizen niet in chaos steken

"We moeten dit proces zien als een kans", zegt Anno Wietze Hiemstra. De burgemeester van Aa en Hunze zit namens de drie gemeenten aan tafel met het Rijk. De gemeenten verdelen de taken, zodat de werklast overzichtelijk blijft. Zo is wethouder Jos Darwinkel (Noordenveld) straks belast met de economische agenda, draagt Kiena ten Brink (Aa en Hunze) de sociale agenda en buigt Jelbrich Peters (Tynaarlo) zich over de duurzaamheidsambitie.

"Het is niet de bedoeling de drie gemeentehuizen in chaos te steken", benadrukt Yvonne Bleize. Zij is ingevlogen als zogeheten programmamanager voor het Drentse deel van Nij Begun en zal in die hoedanigheid nauw samenwerken met betrokken ambtenaren en bestuurders.

Agenda's vullen

Tegen het eind van 2024 moeten de verschillende agenda's 'gevuld' zijn. "Dan kun je met plannen richting het Rijk, zodat je inzichtelijk hebt wat je wil en wat het moet gaan kosten", zegt Hiemstra. Daarbij gaat het om plannen op zowel de korte als de lange termijn. "Er worden plannen gemaakt voor de komende dertig jaar."

Maar voor die plannen er liggen moet er - zo benadrukt programmamanager Bleize - "nog flink wat water door de Hunze en de Aa". Voor de economische agenda moet bijvoorbeeld nog een kwartiermaker worden gevonden, terwijl die in het geval van de sociale agenda al wel is gevonden in de persoon van oud-Tweede Kamerlid Henk Nijboer.

Hand in hand met Groningen

Samenwerking is de komende tijd misschien wel het toverwoord. Want in het geval van Nij Begun zijn er liefst zeventien overheden betrokken, van Rijk tot waterschappen. "Het is zeker niet de bedoeling dat we meeliften op wat Groningen wil", benadrukt Hiemstra. "Dat zou ook niet goed voelen."

Dat beaamt Bleize: "Vandaar dat ik in Groningen ook aanschuif bij overleggen die niet per se voor Noord-Drenthe interessant zijn, maar waar ik mogelijk wel een bijdrage kan leveren. Zo help je elkaar."

Vooruitkijken

De eerste concrete stap die gezet lijkt te worden, is die van de zogeheten Groningenwet. In die wet staan afspraken over de vorderingen die er in het gaswinningsgebied worden gemaakt en hoe die gemonitord worden. In het voorjaar wordt een eerste versie verwacht.

Daarnaast wordt ook ieder jaar 'De Staat van Groningen' onderzocht. Daaruit moet blijken of het herstel en het nieuwe begin in het gebied op schema ligt. "Daarbij gaat het niet alleen om Groningen, maar natuurlijk ook om Noord-Drenthe", vult Hiemstra aan. "Het is belangrijk dat te blijven onderstrepen."