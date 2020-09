Dirk Mulder krijgt hoge Duitse onderscheiding

Oud-directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork krijgt het Verdienstkreuz, een hoge Duitse onderscheiding die te vergelijken is met een koninklijke onderscheiding in Nederland.

Mulder krijgt de onderscheiding omdat hij zich jarenlang heeft ingespannen voor een betere verstandhouding tussen Nederland en Duitsland.

"We hebben als Herinneringscentrum Kamp Westerbork contacten gezocht in Duitsland", zegt hij. "Zo zijn we vanaf 1995 begonnen om elk jaar een andere Duitse medewerker in dienst te hebben. Ook organiseerden we internationale zomerkampen voor jongeren om wederzijds begrip te kweken. De gedachte erachter is dat we over de grenzen heen gezamenlijk de herinnering in stand moeten houden." Mulder was als adviseur ook betrokken bij verschillende Duitse herinneringscentra.

De oud-directeur vindt het een eer om de onderscheiding te krijgen. "Het is geen automatisme, maar een speciale waardering voor iets speciaals waaraan we hard gewerkt hebben. In die zin vind ik het wel mooi."

Wanneer Mulder de onderscheiding opgespeld krijgt is nog niet bekend. "Ik ben op vakantie, als ik terug ben in Nederland moet ik met de Duitse ambassade nog een datum bepalen. Het steekt niet zo nauw, die onderscheiding loopt niet weg."

Mulder kreeg vorig jaar ook al een onderscheiding uit Oostenrijk.

