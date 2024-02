Parkeren niet meer gratis bij Wilhelmina Ziekenhuis: 'Je ziet dat mensen geen plek kunnen vinden'

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gaat betaald parkeren invoeren. Vanaf mei moeten bezoekers betalen wanneer ze op het ziekenhuisterrein willen parkeren en dat gaat 2,5 eurocent per minuut kosten. Dat komt neer op 1,50 euro per uur.

Langparkeerders

Volgens Van Santen wordt de parkeerplaats vaak bezet door mensen die het ziekenhuis niet als bestemming hebben. "We zien dan langdurig dezelfde auto's staan, van bijvoorbeeld treinreizigers of vakantiegangers."

De discussie over betaald parkeren heeft een lange historie in het WZA, maar het ziekenhuis kon er nu niet meer omheen. "Volgens mij zijn wij een van de laatste ziekenhuizen die deze maatregel doorvoert."

De tweede aanleiding om betaald parkeren in te voeren is van financiële aard. Van Santen licht toe dat het Asser ziekenhuis, na de invoering van een nieuwe cao, op een nieuw tekort van 1,5 miljoen euro afstevent. Kortom, rode cijfers.

"De financiële druk op het ziekenhuis is gestegen, dus wij kijken waar we bijdragen kunnen realiseren of waar we op kunnen besparen. Het invoeren van betaald parkeren is onderdeel van een breder pakket om de financiële druk te verzachten", aldus de bestuurder.