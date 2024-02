Schoolgebouw Beilen omgebouwd tot opvang Oekraïners

De voormalige kleuterschool Het Reigernest aan de Reigerlaan in Beilen gaat in de steigers. Het pand wordt omgebouwd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het gebouw is ruim vijftig jaar oud. "Het plan is om het gebouw te gaan verbouwen en 11 slaapkamers te realiseren voor maximaal 35 inwoners. Er wordt een grote gezamenlijke keuken gerealiseerd met voldoende sanitaire voorzieningen", schrijft de gemeente Midden-Drenthe. "Het pand wordt verder opgeknapt waar nodig."

Bonnetje naar Den Haag

Het pand is de laatste jaren antikraak bewoond. De verbouwing gaat naar verwachting bijna anderhalve ton kosten. De bonnetjes worden doorgestuurd naar Den Haag, waar het ministerie van Justitie en Veiligheid een potje heeft voor verbouwingen voor de opvang van Oekraïners.

Midden-Drenthe heeft nu acht locaties waar Oekraïners worden opgevangen met plek voor 214 mensen. "De toestroom

neemt nog steeds toe en de vraag naar geschikte locaties blijft groot", legt het gemeentebestuur uit. Wel is het voorlopig de laatste plek in Midden-Drenthe die ingezet wordt voor opvang, andere locaties zijn volgens de gemeente niet in beeld.