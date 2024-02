Provincie wil omgekeerde bewijslast voor oliewinning Schoonebeek

Leren van Groningen

Jumelet vervolgt: "Je hebt een aantal Drentse gemeenten, Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en een klein stukje van Assen, die onder omgekeerde bewijslast vallen, de rest van Drenthe niet. Dus ook niet de kleine gasvelden zoals Eleveld/Ekehaar, die in Zuidoost-Drenthe waar de gaswinning opnieuw opgestart gaat worden en de oliewinning in Schoonebeek. Het is ongelijk behandelen van gelijke problematiek."

Jumelet gaat aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw vragen overal de omgekeerde bewijslast toe te passen. "We kijken tegenwoordig anders naar mijnbouw, dat laat de staatssecretaris zelf ook zien. Laat die bedrijven die mijnbouw plegen dan ook zorgen voor de schadeafhandeling in plaats van instanties. We moeten leren van Groningen, dus zo spoedig mogelijk die omgekeerde bewijslast invoeren zodat mensen niet met een kluitje in het riet worden gestuurd. De Commissie Mijnbouwschade heeft nog nooit een schade uitgekeerd, dus ik wil van hen wel eens weten hoe dit zit en hoe ze werken."

Gestapelde mijnbouw Schoonebeek

In Schoonebeek gaat, als de oliewinning weer is opgestart, sprake zijn van 'gestapelde mijnbouw.' De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint dan weer olie. Maar tegelijk vindt in het gasveld onder het olieveld nog aardgaswinning plaats. In ditzelfde, bijna lege gasveld, wordt straks ook het afvalwater uit de oliewinning geïnjecteerd. Dat zijn dus drie mijnbouwvormen boven op elkaar gestapeld. Reden genoeg voor Jumelet om ook daar omgekeerde bewijslast te willen.

Schoonebeek voor omgekeerde bewijslast

De tegenstanders van de afvalwaterinjectie Stop Afvalwater Schoonebeek zijn blij met Jumelet's actie. Woordvoeder Jenneke Ensink spreekt van een "goede stap die geen minuut te vroeg komt." Ensink: "Als alle instanties inclusief de NAM roepen dat het allemaal heel erg meevalt met de risico's dan kun je het juist op deze manier via omgekeerde bewijslast goed regelen. We hopen dat Jumelet het voor elkaar krijgt bij Vijlbrief en de NAM."

In de enquête die Dorpsbelangen Schoonebeek (DBS) in 2023 hield over de afvalwaterinjectie en de oliewinning, gaf driekwart van de deelnemers al aan voor omgekeerde bewijslast te zijn als de oliewinning weer zou worden opgestart. DSB-voorzitter Jos van Hees vindt het "een hele positieve inzet van de provincie om dit bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanhangig te maken. En het doet recht aan de uitslag van een deel van de enquête die we hebben gehouden. Goed dat de provincie voor de inwoners gaat staan, want dat hebben we wel gemist bij de gemeenten Emmen en Coevorden."

Regio Schoonebeek al bodemdaling

Bodemdaling, en dus een schadeoorzaak, kan ingewikkeld zijn en verschillende zaken kunnen elkaar versterken, zo bleek bij een informatiebijeenkomst over het opstarten van de oliewinning en de afvalwaterinjectie in december 2023 in Schoonebeek. Maarten Pluymaeckers van TNO Geologische Dienst gaf daar een lesje over bodemdaling. Die komt in de ondiepe ondergrond door inklinking en veenoxidatie en in de diepe ondergrond door gas en oliewinning.

Het grondwater dat in landbouwgebieden laag wordt gehouden of wordt aangepast speelt ook een rol. Staat je huis deels op zand, en dat van de buren op veen, dan maakt ook dat uit of je wel of geen last hebt van de bodemdaling. "Maar het is heel duidelijk, in gebieden waar gas of oliewinning is, daalt de bodem langzaam en gelijkmatig. Door waterinjectie in het gasveld komt de bodem ook weer omhoog."

"Kun je de bodemdaling onder Schoonebeek ook weer helemaal opheffen door in waterinjectie", vroeg de zaal. Pluymaeckers: "In theorie wel maar de vraag is of je het moet willen." Dat heeft onder meer dan weer te maken met de druk in het gasveld.

Een deskundige van de NAM liet na de bijeenkomst weten dat de situatie rondom de bodemdaling in de buurt van Nieuw-Amsterdam nog een beetje complexer in elkaar zit. Nieuw-Amsterdam zit op de rand van de bodemdalingskom van de aardoliewinning en op diezelfde plek zit het nu bijna lege gasveld van Nieuw-Amsterdam.

Jumelet's trigger

Jumelet's voorganger Tjisse Stelpstra pleitte in het verleden in Den Haag tevergeefs ook al voor het invoeren van omgekeerde bewijslast voor heel Drenthe. Jumelet werd weer getriggerd door twee verhalen van RTV Drenthe over dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) niet lukt om indirecte effecten bij aardbevingsschade in kaart te brengen. Gevreesd wordt dat de afhandeling van schades hierdoor wordt bemoeilijkt in het gebied rondom de gasopslag Norg en gasveld Annerveen. Het IMG hield twee jaar geheim dat er helemaal geen onderzoek is uitgevoerd. Volgens Jumelet doet dit het vertrouwen van inwoners in instanties geen goed.

Rondom de gasopslag Norg is vanwege de injectie en het leegpompen van de opslag sprake van diepe bodemdaling en het IMG zou onderzoek laten doen wat voor indirecte gevolgen dit zou hebben op het ontstaan van schade aan gebouwen.